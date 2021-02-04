Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu! Ablası boğazı düğümlenerek anlattı
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Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu! Ablası boğazı düğümlenerek anlattı

04.02.2021 23:40 | Son Güncelleme: 05.02.2021 00:05

Kanserle mücadelesine tedavi gördüğü hastanede yenik düşen Hüner Coşkuner'in, ölmeden önceki son isteği ortaya çıktı. Kardeşinin vefatı sonrası açıklama yapan abla, "Bir gün evvel konuştum. Bana pilav yap gel dedi" diye konuştu.

Kanserle mücadelesine yenik düşen sanat müziğinin güçlü seslerinden Hüner Coşkuner'in ablası, Uçankuş TV'de katıldığı programda, sanatçının ölmeden önceki son isteği ve hastalığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hastane bahçesinden programa katılan abla Coşkuner, "Türkiye'nin başı sağ olsun. Kardeşimi kaybettim, evladımı kaybettim. Onu ben uçan rüzgardan koruyan ablaydım. Şoktayım, o cennete gitti." dedi.

Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu! Ablası boğazı düğümlenerek anlattı

SON ARZUSU PİLAV YEMEKTİ

Kardeşinin dün sabah 5'te entübe olduğunu anlatan Coşkuner'in ablası, "Bir gün evvel konuştum. Bana yemek vermiyorlar dedi. Pilav yap bana gel dedi. Hakkını helal et ablam, bana çok baktın dedi. Helalleştik, bize onun hiç yüklüğü olmadı. O hayatımdaki tanıdığım hanımefendinin ta kendisiydi." diye konuştu.

"HASTALIĞINI BASINDAN SAKLADI"

Ünlü sanatçının 10 aydır kanserle mücadele ettiğini kaydeden abla, şunları söyledi: "Hastalığı aniden çıktı. Yeni bir kaset çıkarması için evde stüdyo kurduk. Çekimleri yapıldıktan sonra ağrım var dedi. Hastaneye gittik, safra kesesi ameliyatı oldu fakat kendisine gelemedi. Türkiye'nin en büyük doktorları ameliyatını yaptı, sırtındaki kitleleri aldılar. Hastalığını basından, akrabalarından sakladı. Ancak yarım saat evvel canını teslim etti. Kedileri vardı, bakıma muhtaç yaşlıları, kanser hastaları vardı. Bunlara bakılması vasiyetiydi."

Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu! Ablası boğazı düğümlenerek anlattı
Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu! Ablası boğazı düğümlenerek anlattı
Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu! Ablası boğazı düğümlenerek anlattı
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