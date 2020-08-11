Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hümeyra, evlat acısıyla sarsıldı. 2 gündür haber alamadığı oğlunun evine giden Hümeyra, 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti. 2 gündür oğlu Sadık Bigat'tan haber alamadığı için dairesine gidip kapıyı açtıran ünlü sanatçı Hümeyra'nın, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştığı belirtildi. Sadık Bigat için yarın cenaze namazı düzenlenecek.

Söz konusu haberi sosyal medya hesabından duyuran ünlü magazin muhabiri Burhan Akdağ, gönderisinde "Allah Sabır versin. Hümeyra 47 yaşındaki oğlu Saduık Bigat'ı kaybetti. Oyuncu Hümeyra'nın, iki gündür 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat'tan haber alamadığı için evine gidip kapısını açtırdığı, sanatçının, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştığı öğrenildi." ifadelerini kullandı.

KALP KRİZİNDEN ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, eşi İstanbul dışında olan Sadık Bigat'ın geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü tespit edildi.

Hümeyra'nın Mithat Bigat ile olan evliliğinden dünyaya gelen Sadık Bigat'ın yarın defnedileceği öğrenildi.