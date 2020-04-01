Humble Bundle'dan Kaçırılmayacak Conquer COVID-19 Paketi!
COVID-19 ile dünya genelinde amansız bir mücadele söz konusu ve bazı dünya liderleri de sağlık kuruluşlarına bağışlarda bulunarak desteklerini gösteriyorlar.
COVID-19 ile dünya genelinde amansız bir mücadele söz konusu ve bazı dünya liderleri de sağlık kuruluşlarına bağışlarda bulunarak desteklerini gösteriyorlar. Humble Bundle da sitesi üzerinden yaptığı bir duyuru ile bu mücadele destek vereceğini açıkladı.
Şu anda Humble Bundle sitesinde Conquer COVID-19 adıyla muazzam bir paket var. 195 TL karşılığında sahip olacağınız bu pakette kırk dört kadar oyun, bir tane film, on bir tane kitap, on iki tane çizgi-roman ve bir tane de yazılım bulunuyor.
Oyun listesinin içeriğinin bir hayli iyi olduğunu söylemek lazım. Her ne kadar birçoğu bağımsız geliştirici oyunları olsa da Killing Floor 2, Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered, Darksiders: Warmastered Edition, Darksiders II: Deathinitive Edition, Worms Revolution, Sniper Elite III, Brothers - A Tale of Two Sons ve The Witness gibi son derece kaliteli oyunlar da mevcut. Ayrıca bir aylık Humble Choice aboneliği de kazanacaksınız.
7 Nisan 2020 Salı günü kalkacak olan pakette yer alanların tam listesine aşağıdan bakabilirsiniz.
Oyunlar
A Good Snowman Is Hard To Build
A Mortician's Tale
Agents of Mayhem
Alien Spidy
Broken Age
Brothers - A Tale of Two Sons
Brutal Legend
Darksiders II: Deathinitive Edition
Darksiders: Warmastered Edition
Ducati - 90th Anniversary
Europa Universalis IV
Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered
Gnog
Hacknet
Hiveswap: Act 1
Hollow Knight
Into the Breach
Killing Floor 2
Lego Batman 3: Beyond Gotham
LostWinds
Magicka
Pac-Man Championship Edition 2
Party Hard
Pikuniku
Psychonauts
Rebuild 3: Gangs of Deadville
Sniper Elite III
Speed Brawl
Stealth Inc. 2: A Game of Clones
Stick Fight: The Game
Super Hexagon
Superhot
The Jackbox Party Pack 2
The Witness
This Is The Police
Tilt Brush
Totally Accurate Battle Simulator
Tropico 4
Undertale
VVVVVV
Wizard of Legend
World of Goo
Worms Revolution
Zombotron
Film
Double Fine Adventure belgeseli
Kitaplar
Animal Kind
Automate the Boring Stuff with Python
Coping Skills
Crosswords of Wisdom Vol. 1
Crosswords of Wisdom Vol. 2
Journeys Through Time And Space
Mindfulness For Kids
Prisoners Of Our Thoughts (ses kitabıyla da geliyor)
Starfinder: Pact Worlds campaign setting
The Art of Captivating Conversation
The Mood Elevator (ses kitabıyla da geliyor)
Çizgi-Romanlar
Army of Darkness: one-shot Humble Bundle exclusive
Criminal, volume 1
Fairy Tail: Happy's Heroic Adventure, volume 1
Locke & Key, volume 1
Nowhere Men, volume 1
Oblivion Song, volume 1
Red Sonja: Petitioning the Queen
Saga, volume 1
Spawn Origins, volume 1
The Boys, volume 1
Undiscovered Country, issue 1
Yazılım
Music Maker EDM Edition
Son olarak Humble Bundle, Conquer COVID-19 paketinden elde edilecek olan gelirlerin tamamının COVID-19 ile savaşmak ve hayat kurtarmak için çalışan hayır kurumlarına ve kuruluşlara bağışlanacağını söyledi.
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