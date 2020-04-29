Hülya Seloni kimdir? Hülya Yürekli Seloni nereli, kaç yaşında? Ünlü spiker Hülya Seloni, coronavirüs nedeniyle tedavi görüyordu. Kanal 7 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Seloni, koronavirüsü atlattı. Peki, Hülya Yürekli Seloni kimdir, kaç yaşında?

Kanal 6 ile TV kariyerine başlayan Hülya Seloni, Kanal D, NTV, Habertürk gibi kanallarda görev aldı. Şu sıralar Kanal 7'de boy gösteren başarılı spiker Hülya Yürekli Seloni, evli ve bir kızı bulunuyor. Hülya Yürekli Seloni hayatı...

HÜLYA SELONİ KİMDİR?

Seloni, 1995 yılında ilk kez Kanal 6'da ekran önüne çıktı. Meslek hayatı boyunca Kanal D, NTV, Habertürk ve Kanal 7'de çalışan Hülya Yürekli Seloni evli ve 2008 yılında dünyaya gelen Alara isimli bir de kız çocuk sahibidir.

HÜLYA SELONİ KORONAVİRÜS MÜ OLDU?

Bir süre önce koronavirüs teşhisi ile hastanede tedavi altına alınan Hülya Seloni, durumunu sosal medayda açıklamıştı. Ünlü spiker, coronavirüsü atlattığını yine sosyal medaydan duyurdu. Seloni, ''Sevgili dostlarım sizlerin de merak ettiği üzere bir süredir ekranlarda yokum. Maalesef ailece corona olduk. Ben 12 Nisan'da semptomlarım başlayan covid-19 tedavimi tamamlayarak dün hastaneden taburcu oldum, eşim ve Alara hastalık sürecini evde tedavi ile geçirdiler. Hepimiz çok şükür iyiyiz dinlenmedeyiz.'' ifadelerini kullandı.