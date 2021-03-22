Hülya Gülşen, aksiyonun hız kesmediği Ramo'ya transfer oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hülya Gülşen, aksiyonun hız kesmediği Ramo'ya transfer oldu

22.03.2021 20:14 | Son Güncelleme: 22.03.2021 20:34

Show TV'nin aksiyon dolu dizisi Ramo, usta oyuncu Hülya Gülşen ile anlaştı. Gülşen, sevilen dizinin kadrosuna görme engelli profesör rolü ile katılacak.

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Ramo, aksiyon dolu serüvenine hız kesmeden devam ediyor. Kadrosuna dönem dönem yeni isimleri hail eden iddialı yapım, bu kez usta oyuncu Hülya Gülşen ile anlaştı.

DİZİDEKİ ROLÜ BELLİ OLDU

Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in yer aldığı Ramo, güçlü kadrosuna usta oyuncu ile devam edecek. Hülya Gülşen, yeni katılacağı dizide, görme engeli olan profesör Tezer Bilen'e hayat verecek. Fizik profesörünü canlandıracak olan Gülşen'in hangi bölümle ekrana geleceği ise netlik kazanmadı.

Hülya Gülşen, aksiyonun hız kesmediği Ramo'ya transfer oldu

HÜLYA GÜLŞEN KİMDİR?

14 Eylül 1965 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Hülya Gülşen, Ankara Devlet Konservatuarı'na, özel bir sınavla 14 yaşında girdi. Tiyatro serüveni resmi olarak 1979 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'na girmesiyle başlayan ünlü oyuncu, konservatuvarda okurken aynı zamanda dışarıdan liseyi de bitirdi.1984 yılında bitirdiği Ankara Devlet Konservatuarından sonra Devlet Tiyatrolarına katıldı. Oyunculuğun yanı sıraseslendirmen ve oyuncu koçluğu gibi faaliyetlerde de bulunan Hülya Gülşen, Hadi İnşallah, Çalıkuşu, Unutursam Fısılda, Asla Vazgeçmem gibi önemli yapımlarda yer aldı.

Hülya Gülşen, aksiyonun hız kesmediği Ramo'ya transfer oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Acun Ilıcalı Merve Dizdar Birkan Sokullu Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Erol Bulut Bülent Uygun Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hülya Gülşen, aksiyonun hız kesmediği Ramo'ya transfer oldu - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 20:35:44. #1.16#
title