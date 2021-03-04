Hülya Duyar kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hülya Duyar'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

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Hülya Duyar'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Hülya Duyar kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

HÜLYA DUYAR KİMDİR?

Hülya Duyar (d. 26 Haziran 1970, Sivas) Türk asıllı Alman sinema oyuncusu.

Hülya Duyar doğum tarihi : 26 Haziran 1970

Hülya Duyar kaç yaşında : 50 yaşında

Hülya Duyar mesleği ne : Oyuncu

Hülya Duyar nereli : Sivas

Hülya Duyar burcu ne : Yengeç

26 Haziran 1970 yılında Sivas'ta doğdu. Çocukluk ve gençlik günlerinin bir kısmını geçirdiği Almanya'ya 1978 yılında taşınmıştır. 1989 yılında eğitimini tamamlayarak, kuaför ve makyaj sanatçısı olarak tiyatroya ilk adımını atmıştır. 2000 yılında sinema ve televizyon çalışmalarına başladı. Ayrıca, alanıyla ilgili sahne makyajı ve casting işleride yapmaktadır. Son olarak final yapan Karagül dizisinde Emine rolünü canlandırmıştır.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2002 : Günlük : Frau Ott : TV Filmi

2004 : Süperseks : Hotline patronu : Sinema Filmi

2006 : Janjan : Meryem : Sinema Filmi

2007 : Made in Europe :: Sinema Filmi

2009-2010 : Bir Bulut Olsam : Fatma Bulut : 1-2 Sezon ; TV Dizisi

2009 : Evet, ich will! : Sülbiye : Sinema Filmi

2010-2011 : Gönülçelen : Kadriye : 1-2 Sezon - TV Dizisi

2011 : Zenne : Müjgan : Sinema Filmi

2012 : Mutluluk : Friseurin : Sinema Filmi

2013-2016 : Karagül : Emine : 4 Sezon - TV Dizisi

2014 : Deliha : Fatma : Sinema Filmi

2014 : Kuzu : Lütfiye : Sinema Filmi

2017 : Evlat Kokusu : Müzeyyen : TV Dizisi

2017 : Fazilet Hanım ve Kızları :: TV Dizisi

2019 : Sevgili Geçmiş : Afet : TV Dizisi

2019- : Doğduğun Ev Kaderindir : Sultan : TV Dizisi

2020 : Eltilerin Savaşı : Hülya : Sinema Filmi

2021 : Azizler : Rüya : Sinema Filmi