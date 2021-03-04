Hülya Duyar kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hülya Duyar'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler
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HÜLYA DUYAR KİMDİR?
Hülya Duyar (d. 26 Haziran 1970, Sivas) Türk asıllı Alman sinema oyuncusu.
Hülya Duyar doğum tarihi : 26 Haziran 1970
Hülya Duyar kaç yaşında : 50 yaşında
Hülya Duyar mesleği ne : Oyuncu
Hülya Duyar nereli : Sivas
Hülya Duyar burcu ne : Yengeç
26 Haziran 1970 yılında Sivas'ta doğdu. Çocukluk ve gençlik günlerinin bir kısmını geçirdiği Almanya'ya 1978 yılında taşınmıştır. 1989 yılında eğitimini tamamlayarak, kuaför ve makyaj sanatçısı olarak tiyatroya ilk adımını atmıştır. 2000 yılında sinema ve televizyon çalışmalarına başladı. Ayrıca, alanıyla ilgili sahne makyajı ve casting işleride yapmaktadır. Son olarak final yapan Karagül dizisinde Emine rolünü canlandırmıştır.
ROL ALDIĞI YAPIMLAR
2002 : Günlük : Frau Ott : TV Filmi
2004 : Süperseks : Hotline patronu : Sinema Filmi
2006 : Janjan : Meryem : Sinema Filmi
2007 : Made in Europe :: Sinema Filmi
2009-2010 : Bir Bulut Olsam : Fatma Bulut : 1-2 Sezon ; TV Dizisi
2009 : Evet, ich will! : Sülbiye : Sinema Filmi
2010-2011 : Gönülçelen : Kadriye : 1-2 Sezon - TV Dizisi
2011 : Zenne : Müjgan : Sinema Filmi
2012 : Mutluluk : Friseurin : Sinema Filmi
2013-2016 : Karagül : Emine : 4 Sezon - TV Dizisi
2014 : Deliha : Fatma : Sinema Filmi
2014 : Kuzu : Lütfiye : Sinema Filmi
2017 : Evlat Kokusu : Müzeyyen : TV Dizisi
2017 : Fazilet Hanım ve Kızları :: TV Dizisi
2019 : Sevgili Geçmiş : Afet : TV Dizisi
2019- : Doğduğun Ev Kaderindir : Sultan : TV Dizisi
2020 : Eltilerin Savaşı : Hülya : Sinema Filmi
2021 : Azizler : Rüya : Sinema Filmi