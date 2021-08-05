Hülya Duyar kimdir? Hülya Duyar kaç yaşında, nereli?
Cem Yılmaz'la reklam çekimi yaptığı sırasında fenalaşan ve ardından çıktığı tatilde baygınlık geçiren oyuncu Hülya Duyar'ın beyninde tümör tespit edildi. Peki, başarılı oyuncu Hülya Duyar kimdir? Hülya Duyar kaç yaşında, nereli?
Deliha ve Doğduğun Ev Kaderindir'deki başarılarıyla adını geniş bir kitleye duyuran Hülya Duyarkimdir? Hülya Duyar kaç yaşında, nereli?
HÜLYA DUYAR KİMDİR?
Hülya Duyar,26 Haziran 1970, Sivas doğumlu Türk asıllı Alman sinema oyuncusu. 26 Haziran 1970 yılında Sivas'ta doğdu. Çocukluk ve gençlik günlerinin bir kısmını geçirdiği Almanya'ya 1978 yılında taşınmıştır. 1989 yılında eğitimini tamamlayarak kuaför ve makyaj sanatçısı olarak tiyatroya ilk adımını atmıştır. 2000 yılında sinema ve televizyon çalışmalarına başladı. Ayrıca alanıyla ilgili sahne makyajı ve casting işleri de yapmaktadır.
HÜLYA DUYAR DİZİLERİ
Yıl Başlık Rol Notlar
2002 Günlük Frau Ott TV Filmi
2004 Süperseks Hotline patronu Sinema Filmi
2006 Janjan Meryem Sinema Filmi
2007 Made in EuropeSinema Filmi
2009-2010 Bir Bulut Olsam Fatma Bulut 1-2 Sezon TV Dizisi
2009 Evet, ich will! Sülbiye Sinema Filmi
2010-2011 Gönülçelen Kadriye 1-2 Sezon TV Dizisi
2011 Zenne Müjgan Sinema Filmi
2012 Mutluluk Friseurin Sinema Filmi
2013-2016 Karagül Emine 4 Sezon TV Dizisi
2014 Deliha Fatma Sinema Filmi
2014 Kuzu Lütfiye Sinema Filmi
2017 Evlat Kokusu Müzeyyen TV Dizisi
2017 Fazilet Hanım ve KızlarıTV Dizisi
2019 Sevgili Geçmiş Afet TV Dizisi
2019-2021 Doğduğun Ev Kaderindir Sultan TV Dizisi
2020 Eltilerin Savaşı Hülya Sinema Filmi
2021 Azizler Rüya Sinema Filmi
Yapımcı
Yıl Title Rol Not
2011 Zenne Ortak Yapımcı Sinema Filmi
2009 Türk Gibi Başla Alman Gibi Bitir Senarist, Yapımcı Sinema Filmi