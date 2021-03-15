Hülya Darcan kimdir, kaç yaşında?

Bergüzar Korel'in annesi olan Diriliş Ertuğrul dizisinde Hayme Ana karakterine hayat veren Türk oyuncu Hülya Darcan kimdir, kaç yaşında? Hülya Darcan nereli, mesleği nedir? Hülya Darcan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

HÜLYA DARCAN KİMDİR?

Hülya Darcan 27 Nisan 1951 yılında İzmir doğan, Türk oyuncudur.

Lise mezunudur. 1967 yılında henüz 16 yaşındayken dönemin ünlü dergilerinden Ses Mecmuası Kapak Yıldızı yarışmasında 3. oldu. Bunun sonucunda sinemadan teklif aldı. İlk filmi Silahları Ellerinde Öldüler'de Fikret Hakan, Ekrem Bora ve Tugay Toksöz ile başrolü paylaşır ve sinemaya adımını atar.

1971 yılında tanıştığı Tanju Korel ile 1974'te evlendi. 1977'de Zeynep, 1982'de ise Bergüzar Korel dünyaya geldi.

TELEVİZYON DİZİLERİ

2020 - Şeref Sözü

2014-2019 - Diriliş:Ertuğrul - Hayme Ana

2012 - Dila Hanım

2012 - Leyla'nın Evi

2011 - Kalbim Seni Seçti

2010 - Samanyolu

2008 - Binbir Gece (Konuk Oyuncu)

2007 - Tutsak

2007 - Vazgeç Gönlüm

2006 - İyi ki Varsın

2005 - Zeytin Dalı

2004 - Büyük Yalan

2003 - Hırçın Menekşe

2003 - Baba

2002 - Zeybek Ateşi

1995 - Bizim Ev

FİLMOGRAFİ

1990 - Kara Elmas

1973 - Tarkan: Güçlü Kahraman

1973 - Dağlar Kurbanı

1973 - Ali ile Gül

1973 - Muhteşem Hırsız

1973 - Ali'ye Gönül Verdim

1973 - Kaderimiz

1972 - Örümcek

1972 - Cehennemin Beş Delisi

1972 - Yirmi Yıl Sonra

1972 - İnsafsız

1971 - Fakir Kızın Kısmeti

1971 - Dudaktan Tabanca

1971 - En Kralına Tek Kurşun

1971 - Fedailer Mangası

1971 - Kanunsuz Yaşayanlar

1971 - Ölmeden Tövbe Et

1971 - Sıra Sende Yosma

1971 - Silahlar Konuşuyor

1971 - Yalnız Değiliz

1971 - Yumruk Yumruğa

1971 - Haraç

1970 - Kaderin Ağları

1970 - Tehlikeli Oyun

1970 - Canlı Hedef

1970 - Dağların Kartalı

1970 - Altın Tabancalı Adam

1970 - Aslan Yürekli Mahkum

1970 - Deliormanlı

1970 - Kadın Satılmaz

1970 - Kanlı Kader

1970 - Kara Leke

1970 - Yaslı Gelin

1969 - Ana Yüreği

1969 - Hedefte Vuruşanlar

1969 - Kanlı Gelinlik

1969 - Kendi Düşen Ağlamaz

1969 - Sabah Olmasın

1969 - Şeytanın Oyunu

1969 - Şirvan

1969 - Anadolu Soygunu

1969 - Asi Kabadayı

1969 - Asrın Kralı

1969 - Beyaz Mendilim

1969 - Bir Aşk Türküsü

1969 - Çile

1969 - Dağa Çıkan Kız

1969 - Kurşunların Kanunu

1969 - Çakırcalı Mehmet Efe ve Ayşe

1969 - Dişi Eşkiya

1969 - Beşikteki Miras

1968 - Gültekin Asya Kartalı

1968 - Hakanlar Savaşı

1968 - Sinanoğlu'nun Dönüşü

1968 - Sinanoğlu

1968 - Karanlık Yollar

1968 - Bir Mahkum Kaçtı

1968 - Talihsiz Meryem

1968 - Beş Ateşli Kadın

1968 - Dertli Pınar

1967 - Kanunsuz Toprak

1967 - Kurbanlık Katil

1967 - Çelik Bilek

1967 - Kara Kartal

1967 - Silahları Ellerinde Öldüler