Hülya Avşar, yüzüne uygulanan filtre yüzünden sosyal medyanın diline düştü
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Hülya Avşar, yüzüne uygulanan filtre yüzünden sosyal medyanın diline düştü

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin

Masumiyet dizisi ile izleyicilerin karşısına çıkan Hülya Avşar'a dizinin bu akşam ekrana gelen bölümünde gerçeğin de ötesinde bir filtre uygulandı. Filtre sonrası sosyal medya kullanıcılarının diline düşen Avşar kızı, Instagram'dan "Ben de aynı fikirdeyim" sözleriyle kendisini ti'ye aldı.

FOX TV ekranlarından izleyici ile buluşan Masumiyet dizisinde Hale karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hülya Avşar, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Hülya Avşar, yüzüne uygulanan filtre yüzünden sosyal medyanın diline düştü

"HÜLYA AVŞAR'LA SIRLAR DÜNYASINA YOLCULUK"

Sevilen dizinin bu akşam yayınlanan bölümünde yüzüne gerçeğin de ötesinde filtre uygulanan Hülya Avşar, kullanıcılar tarafından Twitter üzerinden alay konusu oldu. Avşar kızının filtreli yüzüne kullanıcılar, "Hülya Avşar'la sırlar dünyasına yolculuk", "Hülya Avşar'a nasil bir filtre uygulandıysa artık kadının burnu yok", "Hülya Avşar'ın yüzünü arıyorum" şeklinde birbiri ardına yorum sıraladı.

"BEN DE AYNI FİKİRDEYİM"

Gelen esprili yorumlar üzerine sessizliği bozan Hülya Avşar, kendisi için yapılan bir caps'i paylaşarak, "Ben de aynı fikirdeyim" sözleriyle kendisini ti'ye aldı.

Hülya Avşar, yüzüne uygulanan filtre yüzünden sosyal medyanın diline düştü
Hülya Avşar, yüzüne uygulanan filtre yüzünden sosyal medyanın diline düştü
Damla Çelikli
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