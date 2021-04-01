Hülya Avşar, yüzüne uygulanan filtre yüzünden sosyal medyanın diline düştü

Masumiyet dizisi ile izleyicilerin karşısına çıkan Hülya Avşar'a dizinin bu akşam ekrana gelen bölümünde gerçeğin de ötesinde bir filtre uygulandı. Filtre sonrası sosyal medya kullanıcılarının diline düşen Avşar kızı, Instagram'dan "Ben de aynı fikirdeyim" sözleriyle kendisini ti'ye aldı.