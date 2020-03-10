Hülya Avşar, YouTube kanalı üzerinden program yapmaya başlıyor Uzun bir süredir ekranlarda olmayan Hülya Avşar, YouTube üzerinden program yapacak. Avşar, sansürsüz ve özgürce konuşabildiği programında ünlü isimleri ağırlayacak.

Sesi ve oyunculuk performansıyla yıllara damga vuran Hülya Avşar, ekranlara geri dönüyor. Son olarak Star TV ekranlarında bir program sunan Avşar, şimdi de YouTube üzerinden yayınlanacak olan bir program sunacak.

SANSÜRSÜZ VE ÖZGÜRCE YAYIN YAPACAK

Hülya Avşar'ın uzun süredir beklenen sohbet programı, mart ayının sonundan itibaren YouTube'da yayınlanmaya başlayacak. Birbirinden farklı konukların yer alacağı projenin çekimlerini bu hafta yapılacak. Programın ana teması 'sansürsüz ve özgürce' konuşmak olacak.

HÜLYA AVŞAR KİMDİR?

1963 yılında Balıkesir'de doğan Hülya Avşar, Ankara Cumhuriyet Lisesi'nden mezun oldu. Daha sonra D.S.İ. Kulübü'nde yüzmeye başlayıp birçok müsabakaya katıldı. 1982 yılında İstanbul'a taşındıktan sonra "Bulvar" gazetesinin düzenlediği güzellik yarışmasına katılıp birincilik aldı. İleri ki tarihlerde reklam filmlerinde oynadı, 70'e yakın filmde başrol oyunculuğu yaptı. Moskova'daki uluslararası sinema festivalinde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Kariyerine müzik eğitimi aldıktan sonra müzikaller, yurt içi ve yurt dışı konserleri, 6 albüm ve bir single ile devam etti.

2000 yılında Kral TV tarafından düzenlenen yılın müzik ödüllerinde en iyi kadın şarkıcı ödülüne layık görüldü. Bir sene kadar Günaydın Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptıktan sonra, Show TV Kanalı'nda Hülya Avşar Show'u yaptı. Bu TV şovuyla aynı anda sergilediği tek kişilik tiyatro oyunundan başka, reklam filmlerinde oynamakta, Hülya adlı aylık derginin editörlüğünü yapmakta ve bir kitap yazıyor. Tenise olan merakı kendisine TED 2001 çiftler turnuvası birincilik ödülünü kazandı. Ağırlıklı olarak tenis ve spora zaman ayıran, vakıf ve derneklere büyük ilgisi olan Hülya Avşar, köşe yazarlığı da yapıyor. İş adamı Kaya Çilingiroğlu ile bir süre evli kalıp boşanan Hülya Avşar'ın Zehra isimli bir kız çocuğu var.