Hülya Avşar yıllar sonra o sahne hakkında konuştu: Sadece beni değil herkesi öyle öpüyordu

Hasan Can Kaya'nın Exxen'de yayınlanan Konuşanlar isimli programına konuk olan Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses ile yıllardır gündemden düşmeyen öpüşme sahnesi hakkında konuştu. Tatlıses'in herkesi o şekilde öptüğünü söyleyen Avşar, "O sahnede fazla samimiyet var" dedi.

Sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla ve yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Hülya Avşar,yakın arkadaşı Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programında samimi itiraflarda bulundu.

"TATLISES HERKESİ ÖYLE ÖPÜYOR"

Hülya Avşar, "Mavi Mavi" filminde İbrahim Tatlıses'le olan öpüşme sahnesiyle ilgili "İbrahim'in sadece beni değil herkesi öyle öptüğünü düşünüyorum. O sahnede fazla bir samimiyet var bence" diye konuştu. İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar'ın Mavi Mavi' filmindeki bu sahnesi döneme damga vurmuştu. İkilinin bu sahnesi tam 15 kez tekrarlanmıştı.

"İLİŞKİDE SAHTEKARIM"

Kadın-erkek ilişkileri hakkında konuşan ünlü sanatçı, "İlişkide baskın değilim, yapılan baskıyı kabul etmiş görünürüm. O konuda sahtekarın tekiyim. Karşımdaki mutlu olsun diye kendimden olmayan şeyler yaparım. Ama hepsi yalan!" dedi.