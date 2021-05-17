Hülya Avşar yapım şirketini bastı!
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Hülya Avşar yapım şirketini bastı!

Hülya Avşar yapım şirketini bastı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ı buluşturan Masumiyet dizisi final kararı aldı. İddiaya göre; Final kararını duyan Avşar, yapım şirketini basarak tepki gösterdi

Günlerdir final yapacağı konuşulan Masumiyet dizisinin sadece sezon finali yapılmasına karar verildi.

Dizinin final kararı verilmemesinde ise başrol oyuncusu Hülya Avşar'ın etkili olduğu ortaya çıktı. İddialara göre, final kararını duyan Avşar, yapım şirketini basarak tepki gösterdi ve karardan döndürdü.

Avşar Kızı'nın Faruk Turgut'a "Beni 13 bölüm için mi ikna ettiniz?" şeklinde çıkıştığı öğrenildi.

MASUMİYET DİZİSİ KONUSU NE?

Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

MASUMİYET DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Masumiyet dizisi çekimlerinin büyük bir kısmı İstanbul Anadolu Yakası'nda bulunan merhum iş insanı Sakıp Sabancı'nın villasında çekilecek.

Hülya Avşar yapım şirketini bastı!
Hülya Avşar yapım şirketini bastı!
Hülya Avşar yapım şirketini bastı!

Kaynak: Snob Magazin

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