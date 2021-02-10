Hülya Avşar, ilişki yaşayacağı erkeklerdeki 3 kriteri sıraladı
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Hülya Avşar, ilişki yaşayacağı erkeklerdeki 3 kriteri sıraladı

10.02.2021 16:57 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:42

Hasan Can Kaya'nın programına katılan Hülya Avşar, ilişki yaşayacağı erkeklerde en dikkat ettiği kriterleri sıraladı. Avşar, "Erkekte en dikkat ettiğim şeyler; espri kabiliyeti, dişler ve tırnaklar" dedi.

Hasan Can Kaya'nın hazırlayıp sunduğu Konuşanlar programına katılan Hülya Avşar, dikkat çeken konuşmalara imza attı.

"ESPRİ KABİLİYETİ, DİŞLER"

İlişki yaşayacağı erkeklerde dikkat ettiği kriterler hakkında bilgi veren Avşar kızı, "Benim bir erkekte en dikkat ettiğim şeyler; espri kabiliyeti, dişler ve tırnaklar." ifadesinde bulundu. Hülya Avşar'ın açıklaması sonrası sosyal medyada kullanıcılar, ünlü oyuncunun geçmişte birliktelik yaşadığı isimleri hatırlattı.

Hülya Avşar, ilişki yaşayacağı erkeklerdeki 3 kriteri sıraladı

"O KONUDA SAHTEKARIN TEKİYİM"

İlişkide baskıya gelemediğini kaydeden Avşar, "Yapılan baskıyı kabul etmiş görünürüm. O konuda sahtekarın tekiyim. Karşımdaki mutlu olsun diye kendimden olmayan şeyler yaparım. Ama hepsi yalan! Bir iki sene geçince gerçek kimliğim ortaya çıkar. Çünkü sıkılmaya başlarım." diye konuştu.

Hülya Avşar, ilişki yaşayacağı erkeklerdeki 3 kriteri sıraladı
Hülya Avşar, ilişki yaşayacağı erkeklerdeki 3 kriteri sıraladı
Haber Yorumları (3)
ŞAMAN: aslında benden epey büyüksün ama hala sana ilgim var . Ama anlaşılan bu yetmiyor. Tüh fırsatı kaçırdık
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RÜKNETTİN DEDE: Kriterler uyuyor hamfendi
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TZT: Parayi unuttun hülyacim!
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500
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