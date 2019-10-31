Hülya Avşar, Gucci'nin yeni mankeni Armine Harutyunyan'a övgü yağdırdı

31.10.2019 14:48

Hülya Avşar Gucci'nin yeni mankeni olan ve bir süre herkesin konuştuğu Armine Harutyunyan'ı beğendiğini dile getirdi. Avşar kızı, alışılagelmiş güzellik algısını yıkan genç mankenden övgü dolu sözlerle bahsetti.

"SON GÜNLERDE EN BEĞENDİĞİM İSİM"

56 yaşındaki Avşar "Son günlerde en beğendiğim, karizmatik bulduğum isim Armine Harutyunyan. Herkesin birbirine benzediği bir dünyada o kadar doğal ve güzel duruyor ki, dikkatimi çekiyor" dedi.

ARMİNE HARUTYUNYAN NASIL KEŞEFEDİLDİ

Milano Moda Haftası kapsamında Gucci'nin düzenlediği defilede podyuma çıkan Armine Harutyunyan, konser izlerken teklif aldığını anlattı. Dünyanın konuştuğu genç Harutyunyan "Manken değilim, grafik bölümü öğrencisiyim. Berlin'de konser izlerken modayla ilgilendiğini söyleyen bir ekip yanıma geldi. İletişim numaralarımı istediler" dedi.