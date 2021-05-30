Hülya Avşar golfe merak sardı

Hülya Avşar, yıllarca kendi adına düzenlediği tenis turnasından sonra bu defa eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun sevdiği golfe merak sardı. Avşar, kızıyla Zehra ve eşiyle golf oynadı. İşte detaylar...