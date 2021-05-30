Hülya Avşar golfe merak sardı
Hülya Avşar, yıllarca kendi adına düzenlediği tenis turnasından sonra bu defa eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun sevdiği golfe merak sardı. Avşar, kızıyla Zehra ve eşiyle golf oynadı. İşte detaylar...
Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra Çilingiroğlu'yla Ataşehir Golf sahasında golf oynadı.
Yıllardır tenis oynayan ve başarılarıyla adından söz ettiren Avşar, golfe de adım attı. Çilingiroğlu, golf tutkusunu kızından sonra Avşar'a da aşılamış oldu.
Ders aldığı video'yu paylaşan Avşar, çektirdiği fotoğrafları ve görüntüleri Instagram'dan paylaştı. Oyuncunun, görüntüleri kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Kaynak: Snob Magazin