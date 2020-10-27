Hükümete tepki gösteren milletvekili, kürsüde kolunu kesip kanını akıttı

Tayland'da muhalefet partisinden bir milletvekili, meclis kürsüsüne çıkıp kolunu kesti. Tayland Başbakanı'nın ülkedeki protestoları önemsemediğini savunan milletvekili, "Kararlılığımı göstermek için kanımı akıtmak istiyorum" dedi.

Tayland meclisinde hareketli saatler yaşandı. Tayland'da muhalefet partisindeki milletvekili Wisarn Techatheerawat, Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça´nın, hükümet karşıtı gösterileri önemsememesine tepki gösterdi.

Tayland meclisinde konuşma yaptığı sırasında ceketini çıkaran ve gömleğinin kollarını sıyıran Techatheerawat, cebinden çıkardığı bıçakla kolunu kesti.

"KARARLILIĞIMI BAŞBAKANA GÖSTERMEK İÇİN KAN AKITTIM"

Parlamentonun bir anda sessizliğe büründüğü ifade edilirken, Techatheerawat eylemi gerçekleştirdiği sırada "Bu soruna bir çözüm düşünemiyorum, çocukların kanının dökülmesini istemiyorum. Kararlılığımı Başbakan Prayut Çan-oça´ya göstermek için kanımı akıtmak istiyorum" dedi.

TAYLAND'DA HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLAR

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn´un bir süredir Almanya'da yaşaması ülkede protestoların başlamasına neden oldu. Sokaklara dökülen protestocular, Vajiralongkorn'un ülkeyi Almanya´dan yönettiği gerekçesiyle eylemlerini sürdürüyor.

Göstericiler, Bangkok´ta Almanya Büyükelçilik binası önünde okudukları bildiride, Kral Vajiralongkorn´un siyasi çalışmalarını Almanya'da sürdürüp sürdürmediğinin soruşturulmasını istemişti.