Hükümet Kadın filmi oyuncuları kim? Hükümet Kadın filmi konusu, oyuncuları ve Hükümet Kadın özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Hükümet Kadın filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hükümet Kadın filmini izleyecek olanların merak ettiği Hükümet Kadın konusu nedir, Hükümet Kadın oyuncuları kimler ve Hükümet Kadın özeti gibi konuları inceliyoruz.

HÜKÜMET KADIN FİLMİ KONUSU NEDİR?

8 çocuklu Midyatlı sıradan bir kadın olan Xate'nin komşularından tek farkı, kocasının Midyat Belediye Başkanı olmasıydı. Birgün, başına gelenler onun da Midyatlıların da hayatını değiştirdi, Xate Midyat Belediye Başkanı oldu. Devlet işlerinde çocuklarının kendi aralarındaki çocukça rekabeti Midyat halkına kahkahalar attıran maceralara neden oldu. Ama hiçbir şey Xate'yi yolundan döndürmedi. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

HÜKÜMET KADIN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Sermiyan Midyat Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Oyuncular: Sermiyan Midyat, Demet Akbağ, Ercan Kesal, Bülent Çolak, Cezmi Baskın

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2012

Vizyon Tarihi : 1 Şubat 2013 Cuma

Senaryo: Sermiyan Midyat

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