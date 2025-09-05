Hükümet Kadın 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hükümet Kadın 2 filmi ne zaman, nerede çekildi?

Hikâyesiyle izleyenleri ekrana kilitleyen Hükümet Kadın 2, sinemadaki yolculuğunu tamamladıktan sonra televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Filmi izlemeden önce merak edilen soruların başında ise "Hükümet Kadın 2'nin konusu nedir?", "Hükümet Kadın 2'de kimler rol alıyor?" ve "Hükümet Kadın 2 özeti nedir?" gibi detaylar geliyor.

HÜKÜMET KADIN 2 FİLMİNİN KONUSU

Hükümet Kadın'ın hikâyesinden 7 yıl öncesine gidiyoruz. Yıl 1949, bahar mevsimi… Dönemin kısıtlı ve zor şartlarında Güneydoğu'nun ilk kadın belediye başkanı olacak Xate, henüz bu unvandan habersiz bir şekilde Midyat Belediye Başkanı Aziz Veysel'in eşi olarak yaşamını sürdürmektedir. Kasabanın değişmeyen başkan adayı Faruk ise hâlâ gözde bir bekar olarak ortalıkta dolaşmaktadır. Başkanlık sevdasıyla yanıp tutuşan Faruk, film boyunca sadece siyaset değil, evlilik hayalleriyle de sahnede yer bulur. Xate ise bir sabah eşini görevine uğurlarken beklenmedik bir sürprizle karşılaşır. Bu gelişme, Xate ile Faruk'u yeniden karşı karşıya getirirken; doğruluktan şaşmayan Xate ile gerektiğinde kendine bile yalan söyleyebilen Faruk'un seçim meydanlarındaki kıyasıya rekabeti başlar.

HÜKÜMET KADIN 2 OYUNCULARI VE KADROSU

• Demet Akbağ – Xate Nuroğlu

• Sermiyan Midyat – Faruk Doğu

• Mahir İpek – İkram

• Gülhan Tekin – Fehime Doğu

• Ercan Kesal – Aziz Veysel Nuroğlu

• Ayberk Atilla – Şeyhmuz

• Bülent Çolak – Baran Nuroğlu

• Dilek Yorulmaz – Zümre Nuroğlu

• Burcu Gönder – Güle Nuroğlu

• Mine Teber – Sidar Doğu

• Osman Alkaş – Veysi Doğu

• Mehmet Yaşiru – Abdurrahim Dede

• Haki Biçici – Behçet Nuroğlu

• Olgun Toker – Adnan Nuroğlu

HÜKÜMET KADIN 2 NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Serinin ikinci filmi de tıpkı ilki gibi Mardin'in tarihi Midyat ilçesinde çekildi. Yönetmen koltuğunda yine Sermiyan Midyat'ın oturduğu yapımda; Demet Akbağ, Sermiyan Midyat, Ercan Kesal, Mahir İpek, Gülhan Tekin ve Dilek Yorulmaz gibi deneyimli oyuncular bir araya geldi.