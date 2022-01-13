Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, "Kaliteli adalet hizmeti için tüm hukuk mesleklerinde yüksek standartlar uygulanmalıdır. Hukuk eğitiminde yapılması gereken öncelikli işlerden birisi hedefin açıkça tanımlanmasıdır." dedi.

Adalet Bakanlığınca Ankara'da bir otelde düzenlenen Hukuk Eğitimi Sempozyumu'na Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, yargı mensupları ve hakim savcı adayları katıldı.

Sempozyumda konuşan Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, hukukçuların adaleti gerçekleştirmek için görev üstlendiklerini, bunun da eğitimle sağlanabileceğini ifade etti. Hukuk alanındaki eğitim faaliyetlerinin içinde bulunduğu toplumun yapısına, kültürel değerlerine uygun olması gerektiğine işaret eden Yiğit, bu yolla uyuşmazlıkların engelle ve çözülme kabiliyetine yüksek seviyede katkı verebileceğini ifade etti.

Eğitimin ülkelerin kalkınmalarına etkisinden bahseden Yiğit, "Adaletin sağlandığı bir toplumda ekonomik kalkınma ve refah gerçekleşecek, huzur ve güven ortamı oluşacaktır." dedi.

Yiğit, adaletin sağlanması için hukuk fakültelerindeki eğitimin müfredatının süresi, içeriğinin gözden geçirilmesi gerektiğine işaret etti.

"Tüm hukuk mesleklerinde yüksek standartlar uygulanmalıdır"

Sempozyumda konuşan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca da yargı sisteminin başarısının hukuk eğitimine bağlı olduğunu kaydetti.

Hukukun kalitesinin hukukçunun kalitesine bağlı olduğunu belirten Akarca, sadece hakim ve savcıların değil diğer avukatların, noterlerin, akademisyenlerin, danışmanlık mesleklerinin kalitesinin de yargının kalitesine etki edeceğini dile getirdi.

Bu kapsamda, hedef belirlenmesi gerektiğini söyleyen Akarca, "Kaliteli adalet hizmeti için tüm hukuk mesleklerinde yüksek standartlar uygulanmalıdır. Hukuk eğitiminde yapılması gereken öncelikli işlerden birisi hedefin açıkça tanımlanmasıdır." ifadelerini kullandı.

Akarca, hukukun temel işlevinin toplumsal barışı sağlamak olduğunu, adaleti gerçekleştirmek, hak ve özgürlükleri korumak, hukuki güvenliği sağlamanın da hukukun temel görevleri arasında olduğunu bildirdi.

Hukuk fakültelerinde kaliteli öğrencilerle kaliteli öğretim üyelerinin buluşturulması gerektiğine işaret eden Akarca, üniversite sınavlarında hukuk fakültesine girişte uygulanan 100 binlik başarı sıralamasının buna katkı sağladığını ifade etti.

Yargı mesleğine alınan kişilerin niteliğinin yargı sisteminin başarısı için bir ön koşul olduğunu söyleyen Akarca, "Yargı sisteminin temeli liyakatli hakim ve Cumhuriyet savcılarıdır. Liyakat sistemi, hem gerçek hem de görünür olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Akarca, tayin, terfi, atama ve yüksek mahkeme üyeliği seçimlerinde liyakat sisteminin esas alınması gerektiğini bildirdi.

AA / İsmet Karakaş - Son Dakika Haberleri

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