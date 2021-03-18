Hukuk bölümü adayları, Dijital Dünyanın Yol Haritası'nda buluşacak
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Hukuk bölümü adayları, Dijital Dünyanın Yol Haritası'nda buluşacak

18.03.2021 13:54 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:18
Hukuk bölümü adayları, Dijital Dünyanın Yol Haritası'nda buluşacak

Pandemi ile yeniden şekillenen dünyada hukuk bölümünü hedefleyen üniversite adaylarının buluşacağı Dijital Dünyanın Yeni Nesil Hukukçuları II etkinliği, 28 Mart 2021 Pazar saat 15.00'da çevirim içi gerçekleşecek.

Pandemi ile yeniden şekillenen dünyada hukuk bölümünü hedefleyen üniversite adaylarının buluşacağı Dijital Dünyanın Yeni Nesil Hukukçuları II etkinliği, 28 Mart 2021 Pazar saat 15.00'da çevirim içi gerçekleşecek.

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Microsoft iş birliğiyle bu yıl ikinci kez düzenlenecek Dijital Dünyanın Yeni Nesil Hukukçuları etkinliğine başvurular başladı. Geçtiğimiz yıl, üniversitenin Ataköy Yerleşkesinde bulunan Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezinde gerçekleşen, İstanbul genelinden 900 lise öğrencisinin katıldığı etkinlik bu yıl 28 Mart 2021 Pazar saat 15.00'da adobe connect üzerinden düzenlenecek.

Üniversitenin Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Bahri Öztürk, Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Elif Altınok Çalışkan, Arş. Gör. Serkan Seyhan ile Microsoft SAM Partner Kurucu Ortaklarından Güçlü Tuğay'ın konuşmacı olarak adaylarla bulaşacağı etkinlikte dijitalleşmenin hukuk mesleği üzerindeki etkileri konuşulacak. Hukuk hedefleyen adaylar başta olmak üzere, tüm mesleklerde önemli olan dijitalleşme ve hukuk ilişkinin de ele alınacağı etkinlikte, yeni nesil hukukçuların yetkinlikleri hakkında da bilgi verilecek.

Kontenjan sınırının bulunduğu etkinlik üniversite adaylarına açık ve ücretsiz gerçekleşecek. Dijital Dünyanın Yeni Nesil Hukukçuları II etkinliğine başvurular, üniversitenin web sayfasından yapılabilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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