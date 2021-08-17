Hudut ne demek? Hudut anlamı ne?
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Hudut ne demek? Hudut anlamı ne?

Hudut ne demek? Hudut anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Hudut, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Hudut ne demek? Hudut anlamı ne? İşte, Hudut kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Hudut kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Hudut anlamı ne? Hudut ne demek? Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

HUDUT NE DEMEK?

Hudut, -du:

(hudu:du), Arapça ?udud Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

1. isim Sınır:

"Bir çiçek dermeden sevgi bağından/ Huduttan hududa atılmışım ben" - Faruk Nafiz Çamlıbel

2. isim, mecaz Uç, son.

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