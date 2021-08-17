Hudut ne demek? Hudut anlamı ne?
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HUDUT NE DEMEK?
Hudut, -du:
(hudu:du), Arapça ?udud Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
1. isim Sınır:
"Bir çiçek dermeden sevgi bağından/ Huduttan hududa atılmışım ben" - Faruk Nafiz Çamlıbel
2. isim, mecaz Uç, son.