"Hudut Kartalları" yeni yıla görevleri başında girdi

DOĞUBEYAZIT, AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Türkiye- İran sınırında görev yapan askerler, yeni yıla nöbet tutarak görevlerinin başında girdi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinin 30 kilometre uzağında bulunan bin 446 rakımlı Şehit Piyade Çavuş Bekir Kurt Hudut Takım Karakolu'nda görev yapan askerler, vatan savunmasını eksi 25 derecede fedakarca sürdürüyor. Türkiye-İran sınırında yer alan karakollarında gözleri sınırda, kulakları komutanlarında olan Mehmetçik, vatanı koruma görevlerini yılbaşında da yerine getiriyor. Ailelerini telefonla arayarak yeni yıllarını kutlayan askerler, vatani görevlerini yerine getirmenin de gururunu yaşıyor.

"Güvenlik Duvarı ile terör ve kaçakçılığa geçit yok"

Mehmetçiğin 7 gün 24 saat teyakkuzda olduğu Türkiye-İran sınırında, sınır fiziki güvenliğinin sağlanması amacıyla her biri 3 metre ve 30 santimetre kalınlığında olan ve üzeri tel örgülerle çevrili modüler beton duvar sayesinde bölgede teröristlerin sızma girişimleri, yasa dışı ve düzensiz göçmenlerin geçiş teşebbüsleri ve kaçakçılık faaliyetlerinin önüne geçiliyor. Karakol, mevziler ve modüler beton duvar hattındaki kameralar sayesinde ise hudut hattındaki her hareketlilik gözetlenebiliyor. - AĞRI