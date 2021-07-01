Hüdayi Vakfı Kurban bedellerini açıkladı
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Hüdayi Vakfı Kurban bedellerini açıkladı

Hüdayi Vakfı Kurban bedellerini açıkladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Türkiye'de ve 40 ülkede gerçekleştireceği vekâlet usulü kurban kesim organizasyonuyla mazlum, mağdur ve kimsesizlerin yardımına koşacak.

Bu yıl "Kurban, Fedâkârlık Bayramı" çağrısıyla yola çıkan vakıf, vekâletle kurban kesim bedelini; yurt dışında 1.000TL, yurt içinde büyükbaş kurbanda bir hisse 2.100TL, küçükbaş kurbanda ise Kıvırcık Koç 1.950TL, Büyük Koç ise 2.250TL olarak belirledi.

Afrika, Asya, Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu, Uzak Doğu gibi farklı coğrafyalarda, ihtiyacın en fazla olduğu bölgelerde keseceği kurbanlarla milyonlarca ihtiyaç sahibini sevindirecek olan vakıf, bayram günleri İstanbul'da da 8 bin dar gelirli aileye kurban eti dağıtacak.

İstanbul'da Hijyenik Ortamda Kurban Kesim Hizmeti

Kurban Bayramı'nda Üsküdar ve Küçük Çamlıca'daki iki merkezinde tesis ettiği modern ve hijyenik kesimhanelerde kurban organizasyonu gerçekleştiren Hüdayi Vakfı, koronavirüs salgını sonrası aldığı ilave tedbirlerle İstanbul halkına gönül huzuruyla kurban ibadetini yerine getirme imkanı sunuyor.

Vakfın kurban organizasyonu hakkında bilgi veren Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Serdar Eryılmaz, "Kurban sadece vacip bir ibadetin ifası değildir, aynı zamanda paylaşmanın ve yardımlaşmanın en canlı tezahürlerinden biridir. Kurban bayramı; ikram, ihsan ve fedakârlık günleridir. Bilhassa içinden geçtiğimiz bu zor zamanlarda din kardeşliğini yaşama bayramıdır. Toplumumuzdaki fakirler, garipler, İslâm coğrafyalarındaki mazlumlar, muhtaçlar ve çaresizlere kurban vesîlesiyle de olsa tebessüm ettirme bayramıdır. Bu vesileyle tüm hayırseverleri ülkemizde ve dünyanın dört bir köşesinde yaşanacak fedâkârlık bayramına ortak olmaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

İnternet üzerinden de bağış yapılıyor.

Hayırseverler kurban bağışlarını hem vakıf merkezlerinden hem de www.hudayivakfi.org sitesinde yer alan online bağış bölümünden banka kartlarıyla ayrıca anlaşmalı banka, PTT hesaplarına Havale-EFT yolu ile yapabiliyorlar.

Kaynak: Bültenler

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