Hüda Kaya kimdir? Hüda Kaya kaç yaşında, nereli? Hüda Kaya hayatı ve biyografisi

Sosyal medyada gündeme oturan Hüda Kaya hakkında bazı vatandaşlar araştırmalar yapıyor. Merakla araştırılan Huda Kaya için en çok aranan kelimeler ise şöyle oldu, Hüda Kaya kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Evli mi, eşi kim ve kaç çocuğu var? Nereli ve nerede yaşıyor? Bu gibi sorunların cevabını haberimizde bulabilirsiniz. İşte Hüda kaya hakkında merak edilen tüm bilgiler...

HÜDA KAYA KİMDİR?

Hüda Kaya, 9 Ekim 1960 yılında İstanbul'da doğdu. Hüda Kaya, yazar, aktivist ve siyasetçidir. Hüda Kaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi 25., 26. ve 27. Dönem HDP İstanbul Milletvekilidir.

Aslen Boyabat'lı, olan Kaya işçi bir ailenin kız çocuğudur. Gültepe ilkokulunda okudu. 12 Eylül öncesi sağcılar arasında yer aldı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir Irak'lı ile evlendi, üçü kız ikisi erkek beş çocuğu oldu, dokuz yıl sonra boşandı.

Uzun yıllar Ürdün, Sudan, Pakistan, İran, Keşmir, Lübnan ile Filistin mülteci kamplarında çalışmalarda bulundu. Bunun yanında Kardelen Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin kurulmasında büyük rol oynadı. Uluslararası Müslüman Kadınlar Birliği'ne de üye olan Kaya, iki dönem Halkların Demokratik Partisi'nden İstanbul milletvekili seçilmiştir.

Ayrıca Demokratik İslam Kongresi Şura Girişimi Üyeliği de yapmaktadır.