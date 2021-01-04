Hüda Kaya kimdir? Hüda Kaya kaç yaşında, nereli? Hüda Kaya hayatı ve biyografisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hüda Kaya kimdir? Hüda Kaya kaç yaşında, nereli? Hüda Kaya hayatı ve biyografisi

04.01.2021 23:13 | Son Güncelleme: 04.01.2021 23:18
Hüda Kaya kimdir? Hüda Kaya kaç yaşında, nereli? Hüda Kaya hayatı ve biyografisi

HDP İstanbul milletvekili Hüda Kaya kimdir? Hüda Kaya kaç yaşında, nereli? Hüda Kaya hayatı ve biyografisi

Sosyal medyada gündeme oturan Hüda Kaya hakkında bazı vatandaşlar araştırmalar yapıyor. Merakla araştırılan Huda Kaya için en çok aranan kelimeler ise şöyle oldu, Hüda Kaya kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Evli mi, eşi kim ve kaç çocuğu var? Nereli ve nerede yaşıyor? Bu gibi sorunların cevabını haberimizde bulabilirsiniz. İşte Hüda kaya hakkında merak edilen tüm bilgiler...

HÜDA KAYA KİMDİR?

Hüda Kaya, 9 Ekim 1960 yılında İstanbul'da doğdu. Hüda Kaya, yazar, aktivist ve siyasetçidir. Hüda Kaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi 25., 26. ve 27. Dönem HDP İstanbul Milletvekilidir.

Aslen Boyabat'lı, olan Kaya işçi bir ailenin kız çocuğudur. Gültepe ilkokulunda okudu. 12 Eylül öncesi sağcılar arasında yer aldı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir Irak'lı ile evlendi, üçü kız ikisi erkek beş çocuğu oldu, dokuz yıl sonra boşandı.

Uzun yıllar Ürdün, Sudan, Pakistan, İran, Keşmir, Lübnan ile Filistin mülteci kamplarında çalışmalarda bulundu. Bunun yanında Kardelen Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin kurulmasında büyük rol oynadı. Uluslararası Müslüman Kadınlar Birliği'ne de üye olan Kaya, iki dönem Halkların Demokratik Partisi'nden İstanbul milletvekili seçilmiştir.

Ayrıca Demokratik İslam Kongresi Şura Girişimi Üyeliği de yapmaktadır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Bülent Ersoy Demet Akalın Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri
Spor Arda Turan Mesut Bakkal Samet Aybaba Fırat Aydınus Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kız Kaza Ocak Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hüda Kaya kimdir? Hüda Kaya kaç yaşında, nereli? Hüda Kaya hayatı ve biyografisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 23:30:46. #1.15#
title