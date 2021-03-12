Hubble Uzay Teleskobu, Dünya ile çok benzer yeni bir atmosfer oluşturan öte gezegen görüntüledi
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Hubble Uzay Teleskobu, Dünya ile çok benzer yeni bir atmosfer oluşturan öte gezegen görüntüledi

12.03.2021 22:57 | Son Güncelleme: 12.03.2021 23:20

NASA, Hubble Uzay Teleskobu'nun oldukça uzak bir yıldızın yörüngesinde dönen ve yeni atmosfer oluşturan "GJ 1132 b" adlı bir öte gezegeni görüntülediğini açıkladı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), internet sitesinde yer verdiği haberde, Hubble Uzay Teleskobu'nun oldukça uzak bir yıldızın yörüngesinde dönen ve yeni atmosfer oluşturan "GJ 1132 b" adlı bir öte gezegeni görüntülediğini açıkladı.

Hubble Uzay Teleskobu, Dünya ile çok benzer yeni bir atmosfer oluşturan öte gezegen görüntüledi

DÜNYA İLE BENZER ÖZELLİKLERE SAHİP

Haberde, gök bilimcilerin "GJ 1132 b" isimli öte gezegenin Dünya ile benzer bir yoğunluğa, boyuta ve yaşa sahip olduğunu düşündükleri yer aldı.Hubble verilerini inceleyen gök bilimciler, gezegende volkanik bir aktivitenin olduğunu ifade ederek, asıl atmosferin gezegenin erimiş magma tabakası tarafından emildiğini ve yeni bir atmosferin volkan tarafından yavaş yavaş serbest bırakıldığını kaydetti.

Hubble Uzay Teleskobu, Dünya ile çok benzer yeni bir atmosfer oluşturan öte gezegen görüntüledi

GEZEGENİN ÇEŞİTLİ MADDELER BAKIMINDA ZENGİN OLDUĞU KAYDEDİLDİ

Bilim adamları, oluşan yeni atmosferin hidrojen, hidrojen siyanür, metan ve amonyak bakımından zengin olduğuna işaret etti. NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

Hubble Uzay Teleskobu, Dünya ile çok benzer yeni bir atmosfer oluşturan öte gezegen görüntüledi
Haber Yorumları (1)
DEDİ: Niye dünya dışında herhangi bir gezegende ne oksijen ne yerçekimi nede hayat belirtisi var. Aksine zehirli gaz dolu Ne hayvan ne bitki var oralara evrim ulaşmamış mı 5 milyar yılda ?
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