Hubble Uzay Teleskobu, Dünya ile çok benzer yeni bir atmosfer oluşturan öte gezegen görüntüledi

NASA, Hubble Uzay Teleskobu'nun oldukça uzak bir yıldızın yörüngesinde dönen ve yeni atmosfer oluşturan "GJ 1132 b" adlı bir öte gezegeni görüntülediğini açıkladı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), internet sitesinde yer verdiği haberde, Hubble Uzay Teleskobu'nun oldukça uzak bir yıldızın yörüngesinde dönen ve yeni atmosfer oluşturan "GJ 1132 b" adlı bir öte gezegeni görüntülediğini açıkladı.

DÜNYA İLE BENZER ÖZELLİKLERE SAHİP

Haberde, gök bilimcilerin "GJ 1132 b" isimli öte gezegenin Dünya ile benzer bir yoğunluğa, boyuta ve yaşa sahip olduğunu düşündükleri yer aldı.Hubble verilerini inceleyen gök bilimciler, gezegende volkanik bir aktivitenin olduğunu ifade ederek, asıl atmosferin gezegenin erimiş magma tabakası tarafından emildiğini ve yeni bir atmosferin volkan tarafından yavaş yavaş serbest bırakıldığını kaydetti.

GEZEGENİN ÇEŞİTLİ MADDELER BAKIMINDA ZENGİN OLDUĞU KAYDEDİLDİ

Bilim adamları, oluşan yeni atmosferin hidrojen, hidrojen siyanür, metan ve amonyak bakımından zengin olduğuna işaret etti. NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.