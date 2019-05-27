Huawei Telefonlarında SD Kart Kullanımına Yasak Geldi

SD Kart Birliği ABD yasaları gereği Huawei'ye SD Kartı Kullanmayı Yasakladı!



Huawei Telefonlarında SD Kart Kullanımına Yasak!

Huawei Telefonlarında SD Kart'ta Kullanamayacak, ABD Çin arasındaki Ticari Savaş Huawei üzerinden gittikçe büyüyor. Trump hükümeti Çin ile ticaret görüşmelerinde elinin güçlü olması için baskısını giderek arttırıyor.

ABD'nin Huawei yasağının etkileri artmaya devam ediyor; Çinli donanım şirketi artık SD Birliği'nin (SD ve microSD kartlar için standartlaştırılmış özellikleri kabul eden ticaret grubu) üyeliğinden men edildi.

Başka bir deyişle, Huawei artık gelecekteki telefonlarında ve dizüstü bilgisayarlarında 9to5Google haberine göre SD kart desteği koyup, kullandırmayacak.

SD Birliğinin de doğruladığı yasak, Android Programından Huawei'nin çıkarılmasından sonra önemli ikinci darbe oldu. Elbette mevcut Huawei telefonlarda SD kart kullanımı ve desteği devam edecek. Söz konusu Huawei Telefonlarında SD Kart Kullanımına Yasak sadece gelecek telefon modelleri için geçerli olacak.

Huawei'ye karşı yasak uygulayan ilk kurum SD Kart Birliği değil; Google, ARM, Intel, Qualcomm ve Broadcom bu şirketlerden bazıları.

Wi-Fi Alliance (Endüstri genelinde Wi-Fi standartlarını belirleyen kurum), ABD yasağı nedeniyle Huawei'nin üyeliğini geçici olarak askıya almıştı. Bunun yanında Nikkei Asian Review'den bir rapora göre Huawei; ABD ile ilgili konularda JEDEC'ten (RAM özelliklerini tanımlamak için en iyi bilinen yarı iletken standartlar grubu) gönüllü olarak bıraktı. Bütün bunlar, Huawei'nin ABD'de teknoloji piyasasında daha az rekabet edebilmesi için donanım üretme yeteneğini ciddi şekilde engelleyebilir.

Huawei Telefonlarında SD Kart Kullanımına Yasak gelmesi yüzünden SD kartları kaybetmiş olmadı; şu an için şirket için en büyük sorun olmayabilir.

Android ve Windows alternatifi kendi mobil işletim sistemini geliştirdiğini biliyoruz. SD kart alternatifi olarakta özel olarak geliştirilen Nano Memory Cardslarını kullanabilir.

Tüm bunları değerlendirdiğimde "Kötü komşu insanı mal sahibi yaparmış" lafı aklıma geliyor. Tüm bu yasaklar yüzünden Çinli teknoloji şirketleri bundan sonra Amerikan teknolojilerine bağımlılıklarını daha fazla gözden geçirebilir. Bu önümüzdeki yıllarda Çin menşeili yeni teknolojiler ve standartlar görmemizin önünü açabilir.

Kaynak: Teknotalk.com