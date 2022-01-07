HSYK üyeliğinden istifa eden Hamit Kocabey'e MHP'de üst düzey görev - Haberler
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HSYK üyeliğinden istifa eden Hamit Kocabey'e MHP'de üst düzey görev

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliğinden istifa eden Hamit Kocabey MHP Genel Başkanı Hukuk Danışmanı oldu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Daire Üyesi Hamit Kocabey 14 Ekim 2021'de görevinden istifa etmişti. Kocabey, istifası sonrası yaptığı açıklamada "istifam kendi kararımdır" demişti.

BAHÇELİ İLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞTI

Bir gün sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir fotoğrafını paylaşan Kocabey, yaptığı açıklamada, Devlet Bahçeli ile yaptığı istişare sonrası istifa ettiğini belirterek, "Dünden bu yana binlerce güzel söz ve temenni duyduk, herkese şükranlarımı sunuyorum. Görev yaptığımız 4,5 yılda binlerce insanın hayatına dokunduk, devletin ve milletin hukukunu gözeterek mücadele verdik. Hayatımız boyunca bulunduğumuz noktada hiçbir yanlışa göz yummadık. Gelinen aşamada verdiğimiz kararın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

HSYK üyeliğinden istifa eden Hamit Kocabey'e MHP'de üst düzey görev

KOCABEY'E MHP'DE ÜST DÜZEY GÖREV

İstifası yargı camiasında şok etkisi oluştur Kocabey, bundan sonraki süreçte Milliyetçi Partisi'nin ve Devlet Bahçeli'nin bütün hukuksal sorunlarıyla ilgili en yetkili isim olarak görev yapacağı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde kendisi için hazırlanan makam odasına taşınan Kocabey'in aynı zamanda Adalet Bakanlığı, HSK, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, YSK ve Anayasa Mahkemesi ile ilişkilerde de yetkilendirilen isim olduğu belirtildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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Yorumlar (3)
Doğuş:Bu görevi kaç yıl önce vaat ettiler. Bu adamın içinde bulunmuş olduğu karalara varın siz düşünün. Cevap Yaz 8 17 Yayından Kaldır
MUHALİF ASKER....!!!:kişi kendi gibi görürmüş herkesi.......içiniz fesat olmasın, geliştirin biraz beyin hücrelerinizi 3 0 Yayından Kaldır
Eğrioturdoğrukonuş:Estemezuk çular bu habere üzüldü Cevap Yaz 6 7 Yayından Kaldır
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