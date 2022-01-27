HSK, bir işadamıyla aynı karede fotoğrafı ortaya çıkan Hakim Kemal Alver'i Samsun Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinden alarak, olayla ilgili... - Haberler
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HSK, bir işadamıyla aynı karede fotoğrafı ortaya çıkan Hakim Kemal Alver'i Samsun Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinden alarak, olayla ilgili...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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HSK, bir işadamıyla aynı karede fotoğrafı ortaya çıkan Hakim Kemal Alver'i Samsun Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinden alarak, olayla ilgili...

HSK, bir işadamıyla aynı karede fotoğrafı ortaya çıkan Hakim Kemal Alver'i Samsun Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinden alarak, olayla ilgili inceleme başlattı.

SAMSUN (İHA) - HSK, bir işadamıyla aynı karede fotoğrafı ortaya çıkan Hakim Kemal Alver'i Samsun Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinden alarak, olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Hakimler Savcılar Kurulu, Adalet Komisyonu, Samsun, 3. Sayfa, Haber

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