HSK, bir işadamıyla aynı karede fotoğrafı ortaya çıkan Hakim Kemal Alver'i Samsun Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinden alarak, olayla ilgili...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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HSK, bir işadamıyla aynı karede fotoğrafı ortaya çıkan Hakim Kemal Alver'i Samsun Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinden alarak, olayla ilgili inceleme başlattı.
SAMSUN (İHA) - HSK, bir işadamıyla aynı karede fotoğrafı ortaya çıkan Hakim Kemal Alver'i Samsun Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinden alarak, olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa