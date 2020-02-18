HSBC 35 bin kişiyi işten çıkaracak
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HSBC 35 bin kişiyi işten çıkaracak

İngiltere’nin en büyük bankası HSBC, küresel operasyonlarından 3 yıl içerisinde 35 bin çalışanın işten çıkarılmasının planlandığını duyurdu.

18.02.2020 14:19 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:19
HSBC 35 bin kişiyi işten çıkaracak

'nin en büyük bankası HSBC, küresel operasyonlarından 3 yıl içerisinde 35 bin çalışanın işten çıkarılmasının planlandığını duyurdu.


Bankadan 2019 yılına ilişkin faaliyet bilançosuna ilişkin yapılan açıklamada, HSBC'nin geçen yıl vergi öncesi karının yüzde 33,9 azalarak 13,35 milyar ABD dolarına gerilediği kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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