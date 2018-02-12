Hrw: Suriyeli Kürtlerin Elinde Işid Üyelerinin Eşi ve Çocuğu Olan 800 Kişi Var, Bazıları Türkiye...

İngiltere merkezli The Independent sitesi, IŞİD militanlarının yabancı eşleri ve çocuklarından oluşan 800 kişinin Suriyeli Kürt grupların elinde bulunduğunu yazdı.

Shebab Khan imzalı haberde, bu kişilerin kamplarda tutulduğu, İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne (HRW) göre dövüldüğü, aşağılandığı ve hijyenik olmayan mekanlarda barındırıldığı aktarıldı.

Khan'ın alıntıladığı HRW Terörizm ve Terörizmle Mücadele Programı Yöneticisi Nadim Houry, bu kadın ve çocukların 40'tan fazla ülkeden Suriye'ye gelen insanlar olduğunu belirtiyor.

Houry, bu kişilerin arasında Türkiye, Kanada, Fransa, İngiltere Tunus, Yemen ve Avustralya vatandaşları olduğunu söylüyor.

Haberde Kürt yetkililerin kadın ve çocukları yargılamak istemediği ve onları vatandaşları olan ülkelere göndermeyi tercih ettiği aktarılırken bazı ülkelerin orada bulunan vatandaşlarını ülkelerine geri almak istemediği, bu yüzden bu insanların ortada kaldığı aktarılıyor.

Independent, ülkelerin bu kişileri istememesinin nedenlerinin başında, halihazırda Irak ve Suriye'den dönen binlerce cihatçı vatandaşlarıyla uğraşmak zorunda kalmalarını gösteriyor.

Fransa hükümeti daha önce "adil yargılama koşullarının sağlanması durumunda" Fransız cihatçıların Suriye ve Irak'ta yargılanmasını istediğini açıklamıştı.