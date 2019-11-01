HRÜ Uluslararası iki kongreye ev sahipliği yapıyor

01.11.2019 16:17

Harran Üniversitesi'nin ev sahipliği ve katkılarıyla 01-03 Kasım 2019 tarihleri arasında 6. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK2019) ile eş zamanlı II. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi (UTSAK) düzenleniyor.



Osmanbey Yerleşkesi merkezi derslik amfilerinde yapılan kongrelerin açılış törenine, Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanı Dr. M. Mücahit Küçükyılmaz, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Selami Işık, Harran Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Esra Siverekli, Prof. Dr. Mehmet Hançer, Prof. Dr. Seyit Ahmet Oymak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Kadir Kılıçoğlu, fakültelerin dekanları, çok sayıda katılımcı ve akademisyenler katıldı.



Kongre organizasyon sorumlusu Polis Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Köse'nin kongre hakkında verdiği bilgilerin ardından Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Esra Siverekli, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Selami Işık ve Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanı Dr. M. Mücahit Küçükyılmaz açılış konuşmalarını gerçekleştirdiler.



10 ülkeden 500'ü aşkın katılımcının 300'den fazla tebliğ sunacağı kongrelerde, bilimsel araştırmaların her alanında sözlü-poster sunumlar müzakere edilecek, bilim insanları çalışmalarını değerlendirecek. Üç gün sürecek ve aynı anda 7 salonda sunumların yapılacağı kongre sonunda sunulan tebliğlerin özetleri özet kitabında, bildiri tam metinleri de bildiri kitabında yayınlanacak. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA