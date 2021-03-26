Son dakika haber: Hrant Dink cinayeti davasında karar açıklanacak
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Son dakika haber: Hrant Dink cinayeti davasında karar açıklanacak

Anadolu Ajansı / Atilla Sevil - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı dava, karara bağlanacak.

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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı dava, karara bağlanacak.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Ercan Gün, Muharrem Demirkale, Okan Şimşek ve Veysal Şahin ile başka suçtan tutuklu sanıklar Hamza Celepoğlu, Mehmet Uçar, Ali Poyraz, Osman Gülbel, Yavuz Karakakaya ve Tamer Bülent Demirel bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay, eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler ve eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz'ün de aralarında bulunduğu 14 tutuksuz sanık ile müdahil Dink ailesinin avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, karar verileceği belirtilerek, sanıklara son sözleri soruluyor.

Adliye önünde Hrant'ın arkadaşları açıklama yaptı

Bu arada, duruşma öncesinde adliye önünde toplanan "Hrant'ın Arkadaşları" adlı grup, "Hrant için adalet için" yazılı pankart açtı.

Grup adına konuşan Bülent Aydın, 14 yıldır süren davanın karar duruşması için adliyede yine adalet nöbetinde olduklarını belirterek, "Bugün Hrant Dink cinayeti davasının bir aşamasının daha sona erdiği söylenebilir. Hala Hrant Dink cinayeti üzerindeki karanlık perdenin kaldırılmış olduğunu söyleyemeyiz. Bu cinayet şebekesinin nasıl harekete geçtiği henüz ortaya konulamadı." ifadelerini kullandı.

Eksik soruşturmalar yapıldığını, olaydan bir yıl önce tüm ayrıntılarıyla bilinen cinayetin nasıl engellenmediğinin ortaya konulmadığını dile getiren Aydın, Türkiye tarihinde ilk defa bir siyasi cinayet davasında çok sayıda resmi kişinin yargılandığını, mütalaada bunların önemli kısmına cezalar istendiğini söyledi.

Son dakika haber: Hrant Dink cinayeti davasında karar açıklanacak
Son dakika haber: Hrant Dink cinayeti davasında karar açıklanacak
Son dakika haber: Hrant Dink cinayeti davasında karar açıklanacak
Son dakika haber: Hrant Dink cinayeti davasında karar açıklanacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Sevil

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