Houston Rockets - Cleveland Cavaliers maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Houston Rockets - Cleveland Cavaliers maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Houston Rockets - Cleveland Cavaliers maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Houston Rockets - Cleveland Cavaliers maçı gerçekleşecek. Peki, Houston Rockets - Cleveland Cavaliers maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

HOUSTON ROCKETS - CLEVELAND CAVALİERS HANGİ KANALDA?

NBA, Houston Rockets - Cleveland Cavaliers maçı, Houston'da Toyota Center'da oynanacak. Houston Rockets - Cleveland Cavaliers maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

HOUSTON ROCKETS - CLEVELAND CAVALİERS SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 2 Mart Salı günü oynanacak Houston Rockets - Cleveland Cavaliers maçı, Türkiye saatiyle 05.00'da başlayacak.