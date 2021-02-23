Houston Rockets - Chicago Bulls maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Houston Rockets - Chicago Bulls maçı hangi kanalda, saat kaçta?

23.02.2021 00:28 | Son Güncelleme: 23.02.2021 00:32
Houston Rockets - Chicago Bulls maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Houston Rockets - Chicago Bulls maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Houston Rockets - Chicago Bulls maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Houston Rockets - Chicago Bulls maçı gerçekleşecek. Peki, Houston Rockets - Chicago Bulls maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

HOUSTON ROCKETS - CHİCAGO BULLS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Houston Rockets - Chicago Bulls maçı Houston'da Toyota Center'da oynanacak. Houston Rockets - Chicago Bulls maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

HOUSTON ROCKETS - CHİCAGO BULLS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 23 Şubat Salı günü oynanacak Houston Rockets - Chicago Bulls maçı, Türkiye saatiyle 04.00'da başlayacak.

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