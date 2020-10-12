Hoşlandığı kadının kocasını öldürdü
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Hoşlandığı kadının kocasını öldürdü

12.10.2020 13:30 | Son Güncelleme: 12.10.2020 13:34
Hoşlandığı kadının kocasını öldürdü

Maltepe'de kuryelik yapan Sercan M., ilgi duyduğu kadının kocasını tabancayla vurarak öldürdü.

Maltepe'de kuryelik yapan Sercan M., ilgi duyduğu kadının kocasını tabancayla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz Cuma Cevizli Mahallesi Adnan Bey Sokak'ta yaşandı. Kuryelik yaptığı öğrenilen Sercan M. motosikletiyle geldiği sokakta aracından inen İbrahim U.'ya kurşun yağdırdı. İbrahim U.'nun eşinin gözü önünde yaşanan olay sonrası Sercan M. motosikletine binerek kayıplara karıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İbrahim U.'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Şahsın kaçtığı motosikletin plakasını belirleyen ekipler, eşkali tespit etti. Yapılan çalışma sonucunda şüpheli Sercan M., Kartal'da yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramada 2 adet pompalı tüfek, 1 adet anahtarlık şeklinde silah ve silahlara ait fişekler ele geçirildi.

Şüpheli Sercan M. ifadesinde maktul İbrahim U.'nun eşi A.U.'ya ilgi duyduğunu ve cinayeti bu nedenle işlediğini söyledi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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