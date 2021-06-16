Hoşçakal nasıl yazılır? TDK'ya göre hoşçakal bitişik mi ayrı mı yazılır? Hoş çakal doğru yazılışı ne?
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Hoşçakal nasıl yazılır? TDK'ya göre hoşçakal bitişik mi ayrı mı yazılır? Hoş çakal doğru yazılışı ne?

Hoşçakal nasıl yazılır? TDK'ya göre hoşçakal bitişik mi ayrı mı yazılır? Hoş çakal doğru yazılışı ne?
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Dilimizce bazı kelimelerin yazılışları karıştırılabiliyor. Bu kelimelerden birisi de "hoşçakal - hoşça kal" ikilisidir. Normalde çoğu kişi kelimenin doğru kullanımını hoşçakal olarak biliyor. Peki yazım kurallarına göre, TDK'ya göre hoşçakal nasıl yazılır? Hoşça kal ayrı mı yazılıyor yoksa birleşik mi yazılıyor? Hoşçakal nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre Hoşçakal (Hoşça kal) kelimesi ayrı mı yazılır bitişik mi? merak ediliyor. Yazım kurallarında en çok karıştırılan kelimelerin başında Hoşçakal geliyor. Türkçe ve edebiyat sınavlarında karşımıza çıkabilen bu kelime nasıl yazılıyor şimdi hep birlikte öğrenelim...

TDK'YA GÖRE HOŞÇAKAL NASIL YAZILIR?

  • Doğru yazılışı : Hoşça kal (Ayrı yazılır)
  • Hatalı yazılışı : Hoşçakal

Türk Dil Kurumu'na göre 'ayrılan kimsenin kalanlara söylediği bir iyi dilek sözü' anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı "Hoşça kal" şeklindedir. Yani hoşçakal kelimesi birleşik değil 'hoşça kal' şeklinde ayrı yazılmaktadır. Fakat günümüzde çoğu kişi bu kelimeyi bitişik yazmaktadır. Özellikle Türkçe, genel kültür vb. yarışmalarında, sınavlarında bu kelimenin doğru yazılımı karşımıza çıkabilir. Bu yüzden kelimenin doğru yazılışını bilmemiz bizim açımızdan iyi olabilir.

Hoşçakal nasıl yazılır? TDK'ya göre hoşçakal bitişik mi ayrı mı yazılır? Hoş çakal doğru yazılışı ne?

Yukarıdaki görselde de gördüğünüz gibi TDK'nın resmi sitesinde hoşçakal kelimesi ayrı yazılmaktadır.

"Hoşça kal" örnek cümle içinde kullanımları:

- Hoşça kalın, diyor aracın kapısından çıkarken. (Ahmet Ümit)

- Kardeşim görüşmek üzere, hoşça kal, kendine iyi bak.

TDK'YA GÖRE BİTİŞİK YAZILAN BAZI KELİMELER

Biraz, birçok, birçoğu, birkaç, birkaçı, birtakım, herhangi, hiçbir, hiç­biri belirsizlik sıfat ve zamirleri de gelenekleşmiş olarak biti­şik yazılır.

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Hoşçakal nasıl yazılır? TDK'ya göre hoşçakal bitişik mi ayrı mı yazılır? Hoş çakal doğru yazılışı ne? - Haberler
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