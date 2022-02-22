Horozun ağzından çıkan kelimeyi duyan adam kulaklarına inanamadı, aşağı inip bir de yakından dinledi - Haberler
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Horozun ağzından çıkan kelimeyi duyan adam kulaklarına inanamadı, aşağı inip bir de yakından dinledi

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Sabah uyandıktan sonra horozunun çıkardığı sesi dinleyen vatandaş, önce kulaklarına inanamadı. Ardından aşağı indiğinde horozun "İsmail" diye bağırdığını duymasıyla birlikte ise büyük şaşkınlık yaşadı.

Türkiye'de köy hayatının ve zaman zaman şehirdeki bazı bölgelerin vazgeçilmezleri arasında tavuk ve horoz yetiştiriciliği yer alıyor. Ancak horozlar, sabah erken saatler ötmeleri nedeniyle zaman zaman şehirlerde sorun yaratabiliyor.

KULAKLARINA İNANAMADI

Evinin bahçesinde horoz olan bir vatandaş ise sabah kalktığında horozun ağzından çıkan kelime nedeniyle şaşkınlığa uğradı. Önce horozun ne dediğini tam anlamayan vatandaş, daha sonra aşağı indi ve horozun "İsmail" diye bağırdığını duydu.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Horoz Dövüşü, Komik - İlginç, Yaşam, Haberler

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Yorumlar (1)

Yusuf Çelebi Sarıbaş:

Ne ismaili bas bayağı fıtratı gereği ötüyo işte

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