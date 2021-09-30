Horozu çok olan köyün sabahı geç olur atasözünün anlamı nedir, ne demek? Horozu çok olan köyde sabah geç olur TDK'ya göre ne anlama geliyor?

Horozu çok olan köyün sabahı geç olur atasözü neyi ifade etmektedir? Horozu çok olan köyün sabahı geç olur ne anlama geliyor en çok merak edilen atasözlerinden birisidir. Peki, TDK'ya göre Horozu çok olan köyde sabah geç olur nedir, ne demektir? TDK'ya göre atasözünün anlamı nedir? Cümle içerisinde nerelerde kullanılır?

TDK'YA GÖRE HOROZU ÇOK OLAN KÖYDE SABAH GEÇ OLUR NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre Horozu çok olan köyde sabah geç olur atasözünün anlamı "`karışanı çok olan işlerden sonuç güç alınır` anlamında kullanılan bir söz." demektir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

TDK'ya göre Horozu çok olan köyde sabah geç olur anlamı : `karışanı çok olan işlerden sonuç güç alınır` anlamında kullanılan bir söz.

HOROZU ÇOK OLAN KÖYÜN SABAHI GEÇ OLUR NE DEMEK?

Horozu çok olan köyün sabahı geç olur, "Bir konu üzerinde söz söyleyen çok olursa karara varmak gecikir." anlamına gelir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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