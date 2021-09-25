HOROZTEPE HÖYÜĞÜ, 67 YIL ARADAN SONRA YENİDEN KAZILIYOR - Haberler
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HOROZTEPE HÖYÜĞÜ, 67 YIL ARADAN SONRA YENİDEN KAZILIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ın Erbaa ilçesindeki Erken Tunç Çağı ve Hitit dönemine tarihlenen Horoztepe Höyüğü'nde 67 yıl sonra yeniden kazı çalışmalarına başlandı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesindeki Erken Tunç Çağı ve Hitit dönemine tarihlenen Horoztepe Höyüğü'nde 67 yıl sonra yeniden kazı çalışmalarına başlandı. Arkeolojik sit alanı olan bölgede ilk kez 1954'te mezarlık alanında arkeolog Tahsin Özgüç tarafından kazı çalışmaları yapıldı. Kurtarma kazısında çocuğunu emziren ana tanrıça heykeli, sistrum, geyik heykelciği gibi birçok tarihi eser bulundu.

Erbaa ilçesinde Erken Tunç Çağı ve Hitit dönemine tarihlenen Horoztepe höyüğünün gün yüzüne çıkarılabilmesi için Erbaa Belediyesi, Erbaa Ticaret ve Sanayi Odası ve İzmir'deki özel üniversitenin destekleriyle çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında alana gelen arkeolog Doç. Dr. Sinan Ünlüsoy, Mimar Selin Küçük ve harita mühendislerinden oluşan bir ekip ile birlikte bölgede haritalandırma ve yüzey araştırma çalışması yapmaya başladı. Arkeolojik sit alanı olan bölgede ilk kez 1954'te mezarlık alanında arkeolog Prof. Dr. Tahsin Özgüç tarafından kazı çalışmaları yapıldı. Yapılan kurtarma kazısında başta tunçtan yapılma çocuğunu emziren ana tanrıça heykeli, sistrum, geyik heykelciği gibi birçok tarihi eser bulundu. Bulunan eserler Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde sergilenirken 67 yıl önceki çalışmanın ardından yapılacak yeni kazı çalışmasıyla Horoztepe'nin gün yüzüne çıkarılması planlanıyor.

'MÜZE PROJESİNİ ERBAA'YA KAZANDIRACAĞIZ'

Belediye olarak alanda yapılacak kazı çalışmalarına için destek vereceklerini kaydeden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl "Bulunduğumuz bölgedeki yapılan çalışmalarda M.Ö. 3000'li yıllara dayanan buluntulara rastlıyoruz. Erbaa'nın ilerde bir arkeoloji müzesine, ziyaretçi merkezine kavuşması için de hayaller kuruyoruz. İnşallah gelişen süreç içerisinde de bu konuda belediye olarak bütün desteğimizi verip Erbaa'ya bir müze kazandırmak için, burada kazı çalışmasının başlaması için elimizden gelen desteği vereceğiz. Bunu müze projesini de Erbaa'ya kazandıracağız" dedi.

'TUNÇ ÇAĞI'NIN AYDINLATILMASI İÇİN ÖNEMLİ ALAN'

Horoztepe'nin Türkiye'nin en önemli arkeolojik sit alanlarından biri olduğunu söyleyen arkeolog Doç. Dr. Sinan Ünlüsoy da şunları söyledi:

"Biz de Horoztepe üzerinde araştırmalar yapmak üzere Erbaa'ya gelmiş bulunmaktayız. Burası ilk önemli araştırmaların gerçekleştirildiği ve yine ilk önemli buluntuların ele geçtiği bir yer. Burası Türkiye'deki arkeoloji tarihi açısından önemli bir yer. Aynı zamanda burada Anadolu'nun Tunç Çağı'nı aydınlatması açısından oldukça önemli bir alan olarak dikkati çeken bir yerdeyiz. Biz şu anda her arkeolojik çalışmada olduğu gibi alanın topoğrafik haritasının çıkartılması, yüzey şekillerinin anlaşılması amacıyla bir haritalandırma, 3 boyutlu modelleme ve fotoğraflama çalışması yapıyoruz. Biz buna arkeolojide yoğun yüzey araştırması adını veriyoruz. Yüzeyden veri toplayıp buranın tarihlendirilmesini amaçlıyoruz. Bu çalışmanın sonrasında ise Kültür Bakanlığı izniyle bu bölgede daha önce 1954'te Tahsin Özgüç tarafından gerçekleştirilen ilk kazının ardından biz de buradaki Tunç Çağı'na ait buluntuları tekrar açığa çıkartmak için yeni bir kazı çalışması başlatmak istiyoruz."

HOROZTEPE HÖYÜĞÜ, 67 YIL ARADAN SONRA YENİDEN KAZILIYOR

HOROZTEPE HÖYÜĞÜ, 67 YIL ARADAN SONRA YENİDEN KAZILIYOR

HOROZTEPE HÖYÜĞÜ, 67 YIL ARADAN SONRA YENİDEN KAZILIYOR

HOROZTEPE HÖYÜĞÜ, 67 YIL ARADAN SONRA YENİDEN KAZILIYOR

HOROZTEPE HÖYÜĞÜ, 67 YIL ARADAN SONRA YENİDEN KAZILIYOR

HOROZTEPE HÖYÜĞÜ, 67 YIL ARADAN SONRA YENİDEN KAZILIYOR

HOROZTEPE HÖYÜĞÜ, 67 YIL ARADAN SONRA YENİDEN KAZILIYOR

HOROZTEPE HÖYÜĞÜ, 67 YIL ARADAN SONRA YENİDEN KAZILIYOR

HOROZTEPE HÖYÜĞÜ, 67 YIL ARADAN SONRA YENİDEN KAZILIYOR

HOROZTEPE HÖYÜĞÜ, 67 YIL ARADAN SONRA YENİDEN KAZILIYOR

HOROZTEPE HÖYÜĞÜ, 67 YIL ARADAN SONRA YENİDEN KAZILIYOR

HOROZTEPE HÖYÜĞÜ, 67 YIL ARADAN SONRA YENİDEN KAZILIYOR

HOROZTEPE HÖYÜĞÜ, 67 YIL ARADAN SONRA YENİDEN KAZILIYOR
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