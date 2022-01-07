Horizon Forbidden West, Türkçe altyazı desteği ile geliyor
Guerilla Games tarafından geliştirilen ve Sony tarafından Şubat ayında yayınlanacak Horizon Forbidden West'in Türkçe altyazı desteği ile geleceği duyuruldu.
PlayStation Exclusive oyunu olan aksiyon rol yapma oyunu Horizon Forbidden West'ten sevindirici haber geldi. HFB, Türkçe altyazı desteği ile geliyor.
Horizon Zero Dawn ve Horizon Forbidden West'in ana karakteri Aloy, esrarengiz yeni tehditleri gizleyen, muhteşem ama bir o kadar da tehlikeli sınır Forbidden West'e meydan okuyacak. Uzak diyarları keşfederken, daha büyük ve daha hayranlık uyandıran makinelerle savaşın ve Horizon'ın uzak gelecek kıyamet sonrası dünyasına dönerken şaşkınlık veren yeni kabilelerle karşılaşın.
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HORIZON FORBIDDEN WEST ÇIKIŞ TARİHİ
Horizon Forbidden West, 18 Şubat 2022'de PlayStation 4 ve PlayStation 5 için piyasaya sürülecek.
HORIZON FORBIDDEN WEST FİYAT LİSTESİ
- Horizon Forbidden West Standart Sürüm (PS4) – 599,00 TL
- Horizon Forbidden West Standart Sürüm (PS5) – 699,00 TL
- Horizon Forbidden West Dijital Deluxe Sürüm (PS4 & PS5) – 789,00 TL
Aloy, Horizon Forbidden West'te hem tehlikeli hem de dost kabilelerle karşılaşacak. #HorizonForbiddenWest, 18 Şubat'ta Türkçe altyazı seçeneğiyle PS5 ve PS4'e geliyor. pic.twitter.com/Bth8Swv9kD— PlayStation Türkiye (@PlayStationTR) January 6, 2022
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