Horizon Forbidden West, Türkçe altyazı desteği ile geliyor

PlayStation Exclusive oyunu olan aksiyon rol yapma oyunu Horizon Forbidden West'ten sevindirici haber geldi. HFB, Türkçe altyazı desteği ile geliyor.

Horizon Zero Dawn ve Horizon Forbidden West'in ana karakteri Aloy, esrarengiz yeni tehditleri gizleyen, muhteşem ama bir o kadar da tehlikeli sınır Forbidden West'e meydan okuyacak. Uzak diyarları keşfederken, daha büyük ve daha hayranlık uyandıran makinelerle savaşın ve Horizon'ın uzak gelecek kıyamet sonrası dünyasına dönerken şaşkınlık veren yeni kabilelerle karşılaşın.

HORIZON FORBIDDEN WEST ÇIKIŞ TARİHİ

Horizon Forbidden West, 18 Şubat 2022'de PlayStation 4 ve PlayStation 5 için piyasaya sürülecek.

HORIZON FORBIDDEN WEST FİYAT LİSTESİ

Horizon Forbidden West Standart Sürüm (PS4) – 599,00 TL

Horizon Forbidden West Standart Sürüm (PS5) – 699,00 TL

Horizon Forbidden West Dijital Deluxe Sürüm (PS4 & PS5) – 789,00 TL

Aloy, Horizon Forbidden West'te hem tehlikeli hem de dost kabilelerle karşılaşacak. #HorizonForbiddenWest, 18 Şubat'ta Türkçe altyazı seçeneğiyle PS5 ve PS4'e geliyor. pic.twitter.com/Bth8Swv9kD — PlayStation Türkiye (@PlayStationTR) January 6, 2022

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