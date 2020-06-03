Honor Play 4 ve Play 4 Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatları Honor, yeni akıllı telefon serisini Çin'de tanıttı. Honor Play 4 ve Honor Play 4 Pro özellikleri resmi olarak açıklandı. Paylaşılan

Honor, yeni akıllı telefon serisini Çin'de tanıttı. Honor Play 4 ve Honor Play 4 Pro özellikleri resmi olarak açıklandı. Paylaşılan sızıntılar yerini gerçeklere bıraktı. Gelin hep beraber Honor Play 4 ve Play 4 Pro modellerinin özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Honor Play 4 Özellikleri ve Fiyatı

Honor Play 4, MediaTek'in Dimensity 800 yonga setinden güç almakta ve 5G teknolojisini desteklemekte. 6.71 inç Full HD ekrana sahip olan cihazda 6/ 8 GB RAM bulunuyor. 128 GB dahili depolama alanı ile gelen akıllı telefon Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkmakta.

Honor Play 4'ün ön kısmında 1 adet 16 MP çözünürlüğünde kamera sensörü yer almakta. Arka tarafta ise bizleri 4 adet kamera sensörü karşılamakta. Bu sensörler sırası ile şu şekilde: 64 megapiksel ana, 8 megapiksel ultra geniş açı, 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik sensörü.

4.300 mAh bataryadan beslenen cihazın başlangıç fiyatının 253 dolar olduğu açıklandı.

Honor Play 4 Pro Özellikleri ve Fiyatı

6.57 inç Full HD+ ekrana sahip olan Honor Play 4 Pro, Kirin 990 gücünü alıyor ve 5G teknolojisini destekliyor. Akıllı telefonda 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı yer almakta. Play 4 Pro'da IR sıcaklık sensörü bulunuyor. Bu sensör sayesinde ateş ölçümü yapılabiliyor.

Cihazın ön kısmında 32 MP ve 8 MP çözünürlüklerinde kamera sensörü bulunmakta. Arka kısımda ise 40 MP ve 8 MP çözünürlüğünde iki kamera sensörü yer alıyor. Honor Play 4 Pro, 4.300 mAh bataryadan besleniyor. Cihazın başlanıç satış fiyatının 407 dolar olduğu açıklandı. Sıcaklık sensörü bulunan model ise 421 dolar fiyat etiketinden satılacak.