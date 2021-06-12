Hong Konglu demokrasi aktivisti Chow serbest bırakıldı
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Hong Konglu demokrasi aktivisti Chow serbest bırakıldı

Hong Konglu demokrasi aktivisti Chow serbest bırakıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hong Kong'da hükümet karşıtı izinsiz protestoları organize ettiği suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan demokrasi yanlısı aktivist Agnes Chow 6 aylık hapis cezasının ardından serbest bırakıldı.

Hong Kong'da hükümet karşıtı izinsiz protestoları organize ettiği suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan demokrasi yanlısı aktivist Agnes Chow 6 aylık hapis cezasının ardından serbest bırakıldı.

Hong Kong'da 2019 yılında gerçekleştirilen hükümet karşıtı protestolar sırasında izinsiz gösteri organize etme suçundan hapis cezasına çarptırılan demokrasi yanlısı aktivist Agnes Chow bugün serbest bırakıldı. Aktivist arkadaşları Joshua Wong ve Ivan Lam ile birlikte 21 Haziran 2019'da düzenlenen gösteriler nedeniyle geçtiğimiz yıl suçlu bulunan 24 yaşındaki Chow, yaklaşık 6 aylık hapis cezasının ardından serbest kaldı. Normal şartlarda 10 ay hapse çarptırılan Chow'un cezasında olumlu davranışları nedeniyle indirime gidildiği öğrenildi.

Protestolarda adı öne çıkmıştı

2019-2020 Hong Kong protestoları, suçluların Çin anakarasına iade edilmesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı tepki olarak başlatılmış, kitlesel bir boyut kazanan protestolarda bazı kamu kurumlarının işgal edilmesi Çin hükümetinin sert tepkisine neden olmuştu. Protestoların öne çıkan ismi Chow ile birlikte Wong 13.5 ay, Lam ise 7 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Chow'un iyi derecede Japonca bilmesi, Japonya'da da popülerlik kazanmasına neden olmuştu. - HONG KONG

Hong Konglu demokrasi aktivisti Chow serbest bırakıldı
Hong Konglu demokrasi aktivisti Chow serbest bırakıldı
Hong Konglu demokrasi aktivisti Chow serbest bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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