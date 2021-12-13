Hong Kong yılbaşına hazırlanıyor
AA / Miguel Candela Poblacion - Haberler | Güncel
Süslenmiş yılbaşı ağacı Özel dekorasyonla süslenmiş sokağı gezen ziyaretçiler Koronun şarkı söylemesi Ziyaretçilerin ilgisi Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bir alışveriş merkezi yılbaşı hazırlıkları kapsamında özel dekorasyonlarla süslendi.
Süslenmiş yılbaşı ağacı
Özel dekorasyonla süslenmiş sokağı gezen ziyaretçiler
Koronun şarkı söylemesi
Ziyaretçilerin ilgisi
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bir alışveriş merkezi yılbaşı hazırlıkları kapsamında özel dekorasyonlarla süslendi.