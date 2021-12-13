Hong Kong yılbaşına hazırlanıyor - Haberler
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Hong Kong yılbaşına hazırlanıyor

AA / Miguel Candela Poblacion - Haberler | Güncel

Süslenmiş yılbaşı ağacı Özel dekorasyonla süslenmiş sokağı gezen ziyaretçiler Koronun şarkı söylemesi Ziyaretçilerin ilgisi Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bir alışveriş merkezi yılbaşı hazırlıkları kapsamında özel dekorasyonlarla süslendi.

Süslenmiş yılbaşı ağacı

Özel dekorasyonla süslenmiş sokağı gezen ziyaretçiler

Koronun şarkı söylemesi

Ziyaretçilerin ilgisi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bir alışveriş merkezi yılbaşı hazırlıkları kapsamında özel dekorasyonlarla süslendi.

Hong Kong yılbaşına hazırlanıyor

Hong Kong yılbaşına hazırlanıyor

Hong Kong yılbaşına hazırlanıyor

AA / Miguel Candela Poblacion - Son Dakika Haberleri

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