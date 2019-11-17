Hong Kong'da üniversitelere sıçrayan gösteriler sürüyor, polis okla bacağından vuruldu
Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde pazartesi gününden bu yana özellikle üniversite çevrelerinde süren gösteriler sürüyor.
17.11.2019 12:36 | Son Güncelleme: 17.11.2019 12:36
Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde pazartesi gününden bu yana özellikle üniversite çevrelerinde süren gösteriler sürüyor. Protestolarda bir polis yaydan atılan okla bacağından yaralandı. View on euronews
Kaynak: Euronews.com
Haber Videosu: Hong Kong'da üniversitelere sıçrayan gösteriler sürüyor, polis okla bacağından vuruldu