Hong Kong'da üniversitelere sıçrayan gösteriler sürüyor, polis okla bacağından vuruldu
Haberler » Dünya » Hong Kong'da üniversitelere sıçrayan gösteriler sürüyor, polis okla bacağından vuruldu - Haber

Hong Kong'da üniversitelere sıçrayan gösteriler sürüyor, polis okla bacağından vuruldu

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde pazartesi gününden bu yana özellikle üniversite çevrelerinde süren gösteriler sürüyor.

17.11.2019 12:36 | Son Güncelleme: 17.11.2019 12:36

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde pazartesi gününden bu yana özellikle üniversite çevrelerinde süren gösteriler sürüyor. Protestolarda bir polis yaydan atılan okla bacağından yaralandı. View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu: Hong Kong'da üniversitelere sıçrayan gösteriler sürüyor, polis okla bacağından vuruldu
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et