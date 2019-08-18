Hong Kong'da on binler, sınıra asker yığan Çin'in tehdidine rağmen yine sokakta

18.08.2019 14:59

Hong Kong'da on binlerce siyah elbiseli ve şemsiyeli gösterici, Çin destekli yönetime karşı eylemlerin on birinci haftasında yeniden sokaklara çıktı.

Şehrin en zengin mahallelerinden birinde bulunan Victoria Parkı'nda toplanan protestocular, sağanak yağmur altında "Hong Kong'u özgür bırakın!", "Demokrasi istiyoruz!" sloganları attı. Analistler, bugünkü katılım oranın eylemlere desteğin devam edip etmediğine yönelik bir kanıt niteliği taşıyacağını belirtiyor. Euronews.com'da Görüntüle