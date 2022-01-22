Hong Kong'da Omicron salgını nedeniyle ikinci site 5 günlüğüne karantinaya alındı

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesinde, Omicron varyantını taşıyan Kovid-19 vakalarının görüldüğü ikinci apartman bloğunda 5 günlük karantina ilan edildi.

Baş Yönetici Carrie Lam, yaptığı açıklamada Kwai Chung toplu konut bölgesinde Yat Kwai sitesinin ardından Yin Kwai sitesinde de 5 günlük karantina ilan edildiğini duyurdu.

Vaka sayısının dünden bu yana 5 kat artarak 105'e çıktığını belirten Lam, "Bu bölgede giderek büyüyen bir salgınla karşı karşıyayız." dedi.

Lam, iki site dışında 4 apartman bloğunun 24 saat karantinaya alındığını ve 10 blokta da toplu test yapılacağını ifade etti.

Hong Kong'da bugün 26 vaka, 100'den fazla da "ön vaka" tespit edildiği bildirildi. Hong Konglu sağlık yetkilileri, Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen vakaları genel vaka toplamına dahil etmiyor, "ön vaka" olarak ayrı sınıflandırıyor.

Yaklaşık 7,5 milyon nüfuslu kentte bugüne dek 13 bin 146 vaka görülürken, 213 kişi hayatını kaybetti, 419 kişinin tedavisi sürüyor.