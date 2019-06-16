Hong Kong'da iade yasası ertelenmesine rağmen, yüz binlerce kişi sokaklara döküldü
Hong Kong’da zanlıların ana kara Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenleme süresiz ertelenmesine rağmen, yüzbinlerce kişi pazar günü yine sokaklara döküldü.
Hong Kong'da zanlıların ana kara Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenleme süresiz ertelenmesine rağmen, yüz binlerce kişi pazar günü yine sokaklara döküldü.
Yasal düzenlemenin tamamen iptal edilmesini isteyen göstericiler, Hong Kong Özel İdari Bölgesi lideri Carrie Lam'ın istifa etmesi çağrısında bulundu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nde yola gübre döken vatandaşın kendisinden özür dilediğini açıkladı!
Son Dakika Haberleri