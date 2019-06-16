Hong Kong'da iade yasası ertelenmesine rağmen, yüz binlerce kişi sokaklara döküldü

Hong Kong'da iade yasası ertelenmesine rağmen, yüz binlerce kişi sokaklara döküldü

Hong Kong’da zanlıların ana kara Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenleme süresiz ertelenmesine rağmen, yüzbinlerce kişi pazar günü yine sokaklara döküldü.

Hong Kong'da iade yasası ertelenmesine rağmen, yüz binlerce kişi sokaklara döküldü

Hong Kong'da zanlıların ana kara Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenleme süresiz ertelenmesine rağmen, yüz binlerce kişi pazar günü yine sokaklara döküldü.

Yasal düzenlemenin tamamen iptal edilmesini isteyen göstericiler, Hong Kong Özel İdari Bölgesi lideri Carrie Lam'ın istifa etmesi çağrısında bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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