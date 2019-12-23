Honduras'ta ıslahevinde çıkan kavgada 16 mahkum öldü
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Honduras'ta ıslahevinde çıkan kavgada 16 mahkum öldü

Honduras'ta bir ıslahevinde çıkan kavgada 16 mahkum hayatını kaybetti, çok sayıda mahkum yaralandı.

23.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:56
Honduras'ta ıslahevinde çıkan kavgada 16 mahkum öldü

'ta bir ıslahevinde çıkan kavgada 16 mahkum hayatını kaybetti, çok sayıda mahkum yaralandı.

Yetkililer, başkent Tegucigalpa'nın doğusundaki El Porvenir ıslahevinde çeteler arasında çıkan, silah ve bıçak kullanılan kavgada 16 mahkumun yaşamını yitirdiğini, çok sayıda mahkumun yaralandığını kaydetti.

Ülkedeki 29 hapishane ve ıslahevine özel görev kuvvetine bağlı güvenlik güçlerinin konuşlandırıldığı ifade edildi.

Honduras'ın Atlantida bölgesinde Tela kentindeki bir hapishanede cuma günü çıkan isyanda 18 mahkum ölmüş, 16 mahkum yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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