Honduras'ın ilk kadın Devlet Başkanı Xiomara Castro yemin etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Honduras'ın ilk kadın Devlet Başkanı Xiomara Castro yemin etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Honduras'ın ilk kadın Devlet Başkanı Xiomara Castro yemin etti

Honduras'ta geçtiğimiz sene 28 Kasım'da yapılan seçimlerden zaferle çıkan Xiomara Castro, Devlet Başkanı olarak yemin etti.

Honduras'ta geçtiğimiz sene 28 Kasım'da yapılan seçimlerden zaferle çıkan Xiomara Castro, Devlet Başkanı olarak yemin etti. Castro, ülkenin ilk kadın Devlet Başkanı oldu.

Honduras'ta geçtiğimiz sene 28 Kasım'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinden zaferle çıkan 62 yaşındaki Xiomara Castro, Devlet Başkanı olarak yemin etti. Castro, ülkenin ilk kadın Devlet Başkanı oldu. Castro'nun yemin töreni başkent Tegucigalpa'daki bir ulusal stadyumda binlerce Honduraslının katılımıyla düzenlenirken, katılımcılar arasında ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de yer aldı.

Castro yemin töreninde yaptığı konuşmada, ülkenin mevcut borcuna değinerek, "Miras aldığım ekonomik felaket, ülkemizin tarihinde emsalsizdir" ifadelerini kullanarak, yeniden yapılandırma olmadan mevcut borç ödemelerini yapmanın "pratik olarak imkansız" olduğunu açıkladı.

Castro, "Hükümetim, nesiller boyu gençleri borç ödemeye mahkum eden yağma girdabını sürdürmeyecek" dedi.

Öte yandan, ülkede 2009'da askeri darbeyle görevden alınan eski Devlet Başkanı Manuel Zelaya'nın eşi olan Castro, yemin töreni öncesi kabinesini sosyal medya üzerinden duyurdu. Castro, 16 bakanlıktan 2'sine kadın bakan atarken, oğlu Hector Zelaya'yı özel sekreteri, Manuel Zelaya'nın yeğeni Jose Manuel Zelaya'yı Savunma Bakanı yaptı.

(İHA)

Honduras'ın ilk kadın Devlet Başkanı Xiomara Castro yemin etti

Honduras'ın ilk kadın Devlet Başkanı Xiomara Castro yemin etti

Honduras'ın ilk kadın Devlet Başkanı Xiomara Castro yemin etti

Honduras'ın ilk kadın Devlet Başkanı Xiomara Castro yemin etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Manuel Zelaya, Tegucigalpa, Honduras, Kasım, Politika, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title