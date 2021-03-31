Honduras Devlet Başkanı Hernandez'in kardeşine ABD'de ömür boyu hapis cezası
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Honduras Devlet Başkanı Hernandez'in kardeşine ABD'de ömür boyu hapis cezası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Honduras Devlet Başkanı Hernandez'in kardeşine ABD'de ömür boyu hapis cezası

Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'in kardeşi Antonio Hernandez, uyuşturucu kaçakçılığı suçundan ABD'de ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

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Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'in kardeşi Antonio Hernandez, uyuşturucu kaçakçılığı suçundan ABD'de ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'nin New York kentinde Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'in kardeşi Antonio Hernandez hakkında görülen uyuşturucu kaçakçılığı davasında karar çıktı. Mahkeme 42 yaşındaki Antonio Hernandez'i ömür boyu hapis cezasına mahkum ederken, ayrıca 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. Hernandez, Ekim 2019'da mahkeme tarafından uyuşturucu kaçakçılığı yapmaktan suçlu bulunmuştu. Hernandez'e ayrıca, 138.5 milyon dolar tutarında para cezası da kesildi. Hernandez'in avukatı Peter Brill, karara itiraz etmeyi planladıklarını ifade etti.

Savcı Matthew Laroche davaya ilişkin, "Bu, devlet destekli uyuşturucu kaçakçılığıdır. Honduras, dünyadaki başlıca uyuşturucu dağıtım yerlerinden ve dünyanın en şiddetli olayların yaşandığı yerlerinden biridir" dedi. Laroche yolsuzluğun derin boyutunun Hernandez'in durumunu diğerlerinden ayırdığını belirterek, "Kardeşi (Juan Orlando Hernandez) ve Porfirio Lobo Sosa (eski Honduras Devlet Başkanı) gibi politikacılara büyük miktarda rüşvet vererek soruşturma, tutuklama ve iadeye karşı koruma sağladı" ifadelerini kullandı. Laroche, Antonio Hernandez'in kardeşi gibi üst düzey Honduraslı yetkililere milyonlarca dolar ödeyerek ABD'ye 15 yıl boyunca kokain sevkiyatı yaptığını söyledi.

Honduras Devlet Başkanı Hernandez ise hakkındaki iddiaları reddederken, herhangi bir suçlamayla karşı karşıya kalmamıştı. Honduras hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Honduras'ın ABD'li savcıların uyuşturucu kaçakçılığını teşvik eden bir devlet olduğu yönündeki iddiaları da reddedildi. - TEGUCİGALPA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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